به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله چهارم از مسابقات شنای قهرمانی باشگاه‌های کشور که از صبح روز پنجشنبه با رقابت هفت تیم؛ نفت امیدیه، هیئت شنای گیلان، مقاومت بسیج، فولاد ماهان سپاهان، هیئت شنای فارس، هیئت شنای زنجان و نفت تهران در استخر ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده بود، عصر روز پنجشنبه در پنج ماده دوم پیگیری شد که شناگران تیم‌های نفت امیدیه، مقاومت بسیج و هیئت شنای گیلان عناوین نخست این مواد را به خود اختصاص دادند.

- نتایج رقابت‌های عصر روز پنجشنبه و نفرات برتر پنج ماده دوم به این شرح است :

400 متر مختلط انفرادی:

1- احمدرضا جلالی از نفت امیدیه با زمان 5 دقیقه و 25 ثانیه و 67 صدم ثانیه

2- پوریا مالدار قصری از نفت امیدیه با زمان 5 دقیقه و 26 ثانیه و 65 صدم ثانیه

3- ایمان تاکی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان 5 دقیقه و 30 ثانیه و 75 صدم ثانیه

100 متر آزاد:

1- محمد بیداریان از مقاومت بسیج با زمان 54 ثانیه و 74 صدم ثانیه

2- سینا یوسف زادگان از هیئت شنای گیلان با زمان 55 ثانیه و 65 صدم ثانیه

3- گامر دیلانچیان از فولاد مبارکه سپاهان با زمان 55 ثانیه و 79 صدم ثانیه

50 متر کرال پشت:

1- امیر طاهری از مقاومت بسیج با زمان 28 ثانیه و 18 صدم ثانیه

2- محمد دوربهانی از هیئت شنای گیلان با زمان 29 ثانیه و 21 صدم ثانیه

3- بهزاد صیاد از نفت امیدیه با زمان 29 ثانیه و 62 صدم ثانیه

800 متر آزاد:

1- آرین اولیایی از نفت امیدیه با زمان 9 دقیقه و 9 ثانیه و 76 صدم ثانیه

2- فرزاد دادفر از مقاومت بسیج با زمان 9 دقیقه و 12 ثانیه و 87 صدم ثانیه

3- سجاد ویسانیان از هیئت شنای گیلان با زمان 9 دقیقه و 20 ثانیه و 95 صدم ثانیه

200 متر پروانه:

1- همایون حقیقی از هیئت شنای گیلان با زمان 2 دقیقه و 16 ثانیه و 36 صدم ثانیه

2- فرهاد فیاض از نفت امیدیه با زمان 2 دقیقه و 26 ثانیه و 53 صدم ثانیه

3- فرشید محمدی از مقامت بسیج با زمان 2 دقیقه و 26 ثانیه و 83 صدم ثانیه

این رقابت‌ها صبح امروز جمعه در پنج ماده سوم پیگیری شد و شناگران در مواد 4 در 200 متر آزاد تیمی، 100متر قورباغه ، 50 پروانه، 200 متر آزاد و 100 متر کرال پشت به رقابت پرداختند.

نهمین دوره مسابقات شنای پسران باشگاه‌های کشور که از اول دی ماه آغاز شده پس از چهار مرحله رقابت بعدازظهر امروز جمعه با معرفی تیم قهرمان و برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به تیم‌های برتر به پایان خواهد رسید.

تاکنون در مجموع امتیازات بدست آمده تیم نفت امیدیه با 2134 امتیاز پیشتاز این رقابت‌هاست و تیم‌های هیئت شنای گیلان و مقاومت بسیج به ترتیب با 1915 و 1781 امتیاز در کورس رقابت با تیم نفت امیدیه قرار دارند.