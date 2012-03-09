  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

سعیدی:

انتخابات مجلس نهم یک رویداد بسیار مهم بود

انتخابات مجلس نهم یک رویداد بسیار مهم بود

شاهرود - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفـت: بدون تردید آنچه که در انتخابات مجلس نهم اتفاق افتاد یک رویداد بسیار مهم و غیرقابل پیش بینی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی شامگاه پنجشنبه در جلسه موثرین شهرستان شاهرود افزود: بر اساس نظرسنجیهای انجام شده مشارکت مردم در انتخابات مجلس در شهر تهران 38 درصد و در استان تهران 48 درصد پیش بینی شده بود اما در هنگام رای گیری فقط در شمال شهر تهران 30 درصد در انتخابات شرکت کردند.  

وی با بیان اینکه در انتخابات مجلس نهم دو حادثه، اول پشتوانه قوی برای نظام و دوم ترکیب مجلس رخ داد، گفت: از میان نمایندگان منتخب در مرحله اول 140 نفر خوشبختانه اصولگرا هستند، 39 نفر اصلاح طلب و 9 نفر از جریان دیگری هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افزود: با احتساب 50 نماینده شهر تهران که به مرحله دوم راه یافته اند و اکثریت قریب به اتفاق آنان اصولگرا هستند ترکیب مجلس نهم از مجلس هشتم قوی تر و اصولگراتر خواهد بود.

جلسه موثرین از سوی نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی راهکارهای پیشرفت و توسعه شهرستان شاهرود و حل مشکلات این شهرستان با حضور جمعی از مسئولان و بزرگان شاهرودی از سراسر کشور برگزار شد.

کد مطلب 1555524

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها