انتخابات مجلس نهم یک رویداد بسیار مهم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی شامگاه پنجشنبه در جلسه موثرین شهرستان شاهرود افزود: بر اساس نظرسنجیهای انجام شده مشارکت مردم در انتخابات مجلس در شهر تهران 38 درصد و در استان تهران 48 درصد پیش بینی شده بود اما در هنگام رای گیری فقط در شمال شهر تهران 30 درصد در انتخابات شرکت کردند.

وی با بیان اینکه در انتخابات مجلس نهم دو حادثه، اول پشتوانه قوی برای نظام و دوم ترکیب مجلس رخ داد، گفت: از میان نمایندگان منتخب در مرحله اول 140 نفر خوشبختانه اصولگرا هستند، 39 نفر اصلاح طلب و 9 نفر از جریان دیگری هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افزود: با احتساب 50 نماینده شهر تهران که به مرحله دوم راه یافته اند و اکثریت قریب به اتفاق آنان اصولگرا هستند ترکیب مجلس نهم از مجلس هشتم قوی تر و اصولگراتر خواهد بود.

جلسه موثرین از سوی نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی راهکارهای پیشرفت و توسعه شهرستان شاهرود و حل مشکلات این شهرستان با حضور جمعی از مسئولان و بزرگان شاهرودی از سراسر کشور برگزار شد.