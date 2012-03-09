"ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ثبات یا تحول نظری)" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرن بیستم را میتوان قرنی به شمار آورد که جهان وقایع و تحولات بینظیری را در همه عرصهها شاهد بود و هنوز هم در یازدهمین سال از قرن بیست و یکم، در بسیاری از محافل و مجامع علمی، فرهنگی، سیاسی و ... صحبت از مرور و بررسی رویدادها و دستاوردهای سدهی بیستم است.
بسیاری از صاحبنظران، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به تبع آن، رشد روزافزون اسلامگرایی در بیشتر مناطق عالم را از رخدادهای مهم قرن مزبور بهشمار آوردهاند و با گذشت 31 سال از این واقعه، هنوز با رهیافتهای متعدد، به تحقیق در این باره مشغولاند.
در این میان، بدیهی است سهم نویسندگان و صاحبنظران ایرانی و خصوصاً افرادی بیشتر است که خود با همهی وجودشان این انقلاب را در همهی مراحل لمس نمودهاند و به عبارتی با آن زندگی کردهاند. وظیفه این عده در تبیین و تحلیل انقلاب اسلامی و شناساندن واقعیتهای آن به همه جهانیان، از دیگران سنگینتر است. در همین زمینه و با احساسِ چنین مسئولیتی، کتاب حاضر تألیف شده است.
نویسنده سعی در گشودن منظر و رهیافتی جدید، در موضوع نظریه ولایت مطلقه فقیه (با بررسی ثبات، تداوم یا گسست این نظریه، در سیرهی نظری و عملی امام خمینی(ره)) و تلاش به منظور ارائه واقعیتهای تاریخی و تئوریک این نظریه به شیوهی علمی و روشمند و تأکید بر آنها، از اهداف مهم این پژوهش است.
درحقیقت کتاب حاضر در پی تبیین واقعیتهای نظری و تاریخی دربارهی بخشهای اصلی اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) است. محقق در این کتاب کوشیده با بررسی علمی و دقیق آثار و اندیشههای حضرت امام خمینی (ره)، ثبات و استمرار ولایت مطلقه فقیه را در اندیشه و سیره ایشان تبیین کند.
یادآور می شود، کتاب ولایت مطلقه فقیه، ثبات یا تحول نظری »از دیدگاه امام خمینی (ره) در 324 صفحه به قیمت 52 هزار ریال در شمارگان دو هزار و 500 نسخه توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.
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