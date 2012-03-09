12 هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان صبح جمعه در گردهمایی بزرگ ائمه جماعات، مدیران و فعالان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در بیرجند، اظهار داشت : در حال حاضر 12 هزار و 500 کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح کشور مشغول فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: 80 درصد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور طی شش سال گذشته تاسیس و راه اندازی شده است.

طاهریان با اشاره به اینکه کتب موجود در کتابخانه های قفسه باز و مخزن دار کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور در حال رسیدن به مرز 10 هزار جلد است، عنوان کرد: باید از منبع غنی کتاب و ظرفیت بسیار خوب در بین نسل جوان استفاده بهینه شود.

وی محور زندگی مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسجد دانست و افزود: در این راستا کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور برخی کارکردهای فراموش شده مساجد را در جامعه احیا کرده اند.

طاهریان با بیان اینکه کارکرد عبادی و معنوی از مهمترین کارکردهای مساجد است، بیان کرد: آشنایی جوانان با معنویات و مبارزه با تهاجم فرهنگی باید در راستای کارکرد معنوی و عبادی مسجد در دستور کار قرار گیرد.

وی کارکرد سیاسی را از شاخص ترین فعالیت های مساجد در سطح جامعه عنوان کرد و بیان داشت: حضور گسترده مردم در انتخابات، راهپیمایی ها و تمام عرصه های اجتماعی نشات گرفته از فعالیت های و نقش آفرینی کانون های فرهنگی و هنری مساجد در سطح کشور است.

طاهریان همچنین کارکردهای آموزشی و فرهنگی و هنری را از دیگر محورهای فعالیت مسجد برشمرد و افزود: با برنامه ریزی های انجام شده زیباترین آثار هنری در مساجد خلق می شود.

جوانان در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد جذب شوند

معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور بر جذب جوانان و نسل جدید در کانون های فرهنگی و هنری مساجد تاکید کرد و گفت: به منظور خنثی کردن نقشه های شوم دشمنان و مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب باید کارکردهای اصلای مساجد در بین نسل جوان احیا شود.

وی با تاکید برتقویت فعالیت های کیفی از سوی مسئولان کانون ها، اظهار داشت: در این راستا وظیفه مسئولان کانون ها از مسئولان اجرایی دولت بیشتر بوده و باید در زمینه فرهنگ سازی اقدامات جامعی را انجام دهند.

طاهریان با اشاره به اینکه کانون های فرهنگی و هنری مساجد از اثرگذارترین مجموعه های فرهنگی در سطح کشور هستند، افزود: این کانون ها دشمنان را به ترس و هراس واداشته و بنا بر گفته رسانه های بیگانه دشمنان از سه فعالیت محوری در ایران شامل روحانیت، بسیج و کانون های فرهنگی و هنری مساجد هراس دارند.

وی همچنین از تخصصی شدن کانون های فرهنگی و هنری در 23 رشته خبر داد و گفت: تعداد کانون های تخصصی از 120 کانون در سال 87 به 615 باب کانون در سال جاری ارتقاء یافته است.

معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور در پایان یادآور شد: هسته های پژوهشی ایجاد شده در کانون ها نیز از 150 هسته در سال 86 به یک هزار و 200 هسته در سال جاری افزایش یافته است.