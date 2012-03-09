اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم داوری دیدار تیم‌های فوتسال صبای قم و علم و ادب سایپا مشهد در هفته سیزدهم و پایانی از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور مشخص شدند.



بر اساس اعلام برنامه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در حالی که دیدار تیم‌های فوتسال صبای قم و علم و ادب سایپا مشهد از هفته سیزدهم و آخر از دور برگشت مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور امروز در شهر قم برگزار می شود، این مسابقه را عبدالحمید باقری به عنوان داور اول، بهروز سهامی به عنوان داور دوم، کاظم قنبری به عنوان داور سوم و علی حاتمی به عنوان داور وقت نگهدار قضاوت خواهند کرد، ضمن اینکه عبدالواحد بیت سیاح ناظر این مسابقه خواهد بود.



دیدارهای هفته سیزدهم از دور برگشت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور امروز در حالی برگزار می شود که صبای قم از ساعت 16 در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به مصاف تیم عبدالواحد بیت سیاح می‌رود.



رویارویی برق شیراز با صبای قم در لیگ برتر فوتبال امید



تیم فوتبال امید صبای قم فردا در چارچوب هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور میزبان تیم برق شیراز خواهد بود.



از سوی سازمان لیگ آزادگان متولی برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور، برنامه مسابقات لیگ برتر امید از هفته بیست و یکم این رقابت ها در حالی اعلام شد که صبای قم در دیداری حساس در خانه با تیم برق شیراز مسابقه می دهد.



بر این اساس تیم فوتبال امید صبای قم بعد از اینکه در دیداری خانگی پذیرای تیم فوتبال امید ماشین سازی تبریز موفق به کسب برتری دو بر یک شد و سه امتیاز بازی را از آن خود کرد، در هفته بیست و یکم رقابت ها روز شنبه بیستم اسفند ماه در خانه میزبان تیم برق شیراز خواهد بود.



در جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور در حالی که هم اکنون تیم فوتبال امید فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با کسب 44 امتیاز در صدر جدول رده بندی ایستاده است، تیم فوتبال امید صبای قم با کسب 22 امتیاز در مکان ششم جای دارد.



جدال صبای قم با نفت آبادان 19 فروردین در قم



تیم فوتبال صبای قم در هفته بیست و نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در خانه از تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پذیرایی خواهد کرد.



از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال متولی برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و نهم این رقابت ها در حالی اعلام شد که صبای قم در دیداری حساس در خانه با تیم صنعت نفت آبادان رو به رو خواهد شد.



بر این اساس تیم فوتبال صبای قم بعد از اینکه در دیدارهای خارج از خانه میهمان تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و شهرداری تبریز خواهد بود، در هفته بیست و نهم رقابت ها روز نوزدهم فروردین ماه در خانه میزبان تیم صنعت نفت آبادان است.



در جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور در حالی که هم اکنون تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با کسب 52 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد، تیم فوتبال امید صبای قم با کسب 42 امتیاز در مکان چهارم این تیم را تعقیب می کند.

