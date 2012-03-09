اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان نهاوند گفت: پنج نفر از بانوان جودوکار نهاوند به عضویت تیم ملی جودو درآمدند.

رضا مولوی افزود: چهارمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی جودو بانوان در مقطع بزرگسالان در تهران با حضور 23 ورزشکار از استانهای مختلف کشور در حال برگزاری است که پنج ورزشکار نهاوندی نیز در آن شرکت دارند.

وی افزود: این اردو در چارچوب مسابقات آسیایی در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار می شود.

مولوی گفت: پریسا شهبازی، آذر کولیوند 'نیلوفر کیانی، صبا کرمعلی و زینب جلالوند پنج بانوی جودوکار نهاوندی هستند.

آزمون علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی در همدان برگزار شد

رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: آزمون علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی در این استان برگزار شد.

مجید حمدیه افزود: این آزمون روز پنجشنبه 18 اسفندماه امسال در سراسر استان همدان برگزار شد

وی اضافه کرد: آزمون علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی به صورت کتبی و عملی از آخرین یافته های کتب علمی آموزشی تربیت بدنی برگزار و شرکت کنندگان از نظرآمادگی جسمانی با فاکتورهای مختلفی مورد آزمون قرار گرفتند.

حمدیه با بیان اینکه این آزمون در سه مرحله شهرستانی استانی برگزار شد، گفت: نفرات برتر مرحله استانی به مرحله کشوری راه می یابند.

وی هدف از برگزاری این آزمون را تقویت درس تربیت بدنی و ارتقا علمی و عملی آمادگی جسمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان عنوان کرد.

مسابقات تیراندازی بانوان دیابتی کشور در همدان برگزار می شود

در این پیکارها هفت تیم از استانهای اصفهان، زنجان، اردبیل، لرستان، فارس و همدان به مدت دو روز در ماده تفنگ بادی بایکدیگر رقابت می کنند.

این مسابقات با شرکت 21 تیرانداز و در رده های سنی 16 تا 21 سال، 22 تا 28 سال و 29 سال به بالا در سالن پنج خطی شهید ضرابیان همدان برگزار می شود.

پروین علی آبادی به عنوان سرداور و سمانه چایانی به عنوان داور قضاوت این مسابقات را برعهده دارند.

فاطمه نجفی از استان قزوین نیز به عنوان ناظر فدراسیون در این رقابتها حضور دارد.

حضور چهار کبدی کار همدانی در اردوی تیم ملی

چهار کبدی کار همدانی در اردوی آماده سازی تیم ملی حضور دارند.

سجاد ملکی و سعید غفاری به مدت یک هفته در اردوی آمادگی تیم ملی به سر می برند.

این دو کبدی کار برای حضور قدرتمند در مسابقات آسیایی همراه با تیم ملی کشورمان آماده می شوند.

همچنین هم اکنون اردوی نوجوانان برای استعدادیابی و انتخابی تیم ملی در حال برگزاری است.

در این اردوی آماده سازی، مرتضی کولیوند و مهدی رمضانی دو کبدی کار همدانی شرکت دارند.