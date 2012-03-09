سد گلورد نکا سال 93 بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حاج رسولیها صبح جمعه در حاشیه بازدید از سد گلورد نکا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه درسالهای اخیر اقدامات خوبی دراین سد انجام شده است وما شاهد پیشرفت 50 درصدی این سد هستیم.

وی با تاکید بر مسائل و مشکلات اعتباری طرح و با توجه به مسائل اجتماعی تاکید کرد و افزود: باید تلاش کنیم با بهره گیری از ظرفیت های کامل استانی و مطابق با برنامه زمان بندی سد، طرح را هرچه زود تر به اتمام برسانیم.

یشان با اشاره به اهمیت این سد در تامین آب زراعی دشت نکا و بهشهر در کنترل سیلاب این رودخانه، بر بهره گیری از دیگر ظرفیت های جانبی اهداف این طرح تاکید کرد.

حاج رسولیها بر بهره گیری از دیگر تجارب کشور در زمینه ساخت سدهای سنگریزه ای با پوشش بتنی از عوامل اجرایی قدردانی کرد.

سد گلورد در45 کیلومتری جنوب نکا با ارتفاع 109 متر و حجم مخزن 110 میلیون متر مکعب برای تامین آب 25 هزار هکتار از اراضی دشت نکا و بهشهر دردست اجرا است.

این سد تاکنون 51 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و از 1.2 میلیون متر مکعب حجم بدنه سد حدود 900 هزار متر مکعب از بدنه سد خاک ریزی شده و پیش بینی می شود در سال 93 به بهره برداری برسد.

هزینه کل این طرح 180 میلیارد تومان برآورد که تاکنون 64 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی سرمایه گذاری شده است.

