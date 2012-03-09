ماجراجویی نظامی علیه ایران فاجعه بار است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در تحلیلی به قلم "آرنولد هوتینگر" نوشت: آنچه که اسرائیل این روزها درباره ایران و نحوه برخورد با برنامه هسته ای این کشور می گوید به این معنا نیست که به طور حتم آن را انجام خواهد داد. مشخص است که حمله نظامی اسرائیل علیه ایران تمام منطقه را دگرگون خواهد کرد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: در حال حاضر اسرائیل بیش از همه درباره برنامه هسته ای ایران اعتراض کرده و این کشور را تهدید به حمله نظامی می کند.

این روزنامه سوئیسی همچنین به عواقب حمله نظامی علیه ایران و مشارکت آمریکا در این راستا با رژیم صهیونیستی پرداخته و نوشت: البته آمریکاییها تلاش می کنند که اسرائیل را از چنین اقدامی باز دارند. از نظر ایالات متحده فعلا زمان درستی برای شروع یک جنگ دیگر نیست. چنین اقدامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برای مردم قابل قبول نیست. از طرفی عواقب اقتصادی شروع جنگی دیگر توسط آمریکا در منطقه فاجعه بار خواهد بود.

چنین جنگی قیمت نفت را بالا خواهد برد و آمریکا را که بدهی های بالایی دارد در وضعیت بدتری قرار خواهد داد. ایالات متحده برای اینکه فشارهای اسرائیل برای حمله به ایران را کاهش دهد و این رژیم را آرام کند اعلام می کند که شاید از راه قطعنامه و تشدید تحریمها بتوان بر ایران تاثیر گذاشت. البته واضح است که تهران برنامه های هسته ای خود و غنی سازی اورانیوم را با وجود همه اقدامات تنبیهی غرب ادامه می دهد.

"تاگس انسایگر" در بخش دیگری از این تحلیل نوشت: هیچ کس نمی تواند با اطمینان بگوید که آیا اسرائیل واقعا تصمیم دارد به تنهایی علیه ایران وارد عمل شود چرا که ما نمی دانیم این رژیم خطر برنامه های اتمی را تا چه اندازه بالا ارزیابی می کند.

این روزنامه سوئیسی در بخش پایانی این مطلب نوشت: در برخی کشورهای عربی که سوریه در درجه اول آن قرار دارد موضوع دیگر مسائل داخلی این کشورها یا تغییر و یا بقای سیستمهای سلطنتی آنها نیست.گروهها و جبهه های سیاسی در چنین شرایطی مانند زمان جنگ سرد بیشتر می شوند و در درگیریها و مناقشات سیاست جهانی ، آینده ایران و منابع غنی نفتی در خلیج فارس در نظر گرفته می شود.

