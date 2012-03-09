حمید رضا صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قرعه ایران در مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: من از بین دو تیم کره جنوبی و استرالیا ترجیح می دادم که با کره جنوبی همگروه شویم که خوشبختانه این اتفاق نیز افتاد.

وی در همین خصوص افزود: بازیکنان ما از سال 1377 که مقابل تیم استرالیا در دیدار پلی آف جام جهانی 98 رفتند، تا به امروز دیگر مقابل این تیم بازی نکرده اند، به همین دلیل بازیکنان ما با مکتب فوتبال استرالیا که اکثر بازیکنان آن نیز در اروپا بازی می کنند بیگانه هستند در حالیکه ما طی تاریخ فوتبال ایران بارها مقابل کره جنوبی بازی کرده ایم و بازیکنان ما شناخت خوبی نسبت به این تیم دارند.

کارشناس فوتبال ایران با بیان اینکه بازیکنان ما نسبت به کره ای ها از نظر ذهنی خود را برتر می دانند، تاکید کرد: ازبکستان توانسته طی سالها اخیر به فوتبال سازمان یافته ای دست پیدا کند که صعود مقتدرانه آنها از مرحله قبل گواه بر این مطلب است، در واقع در حال حاضر تیم ملی فوتبال ازبکستان در این دوره از رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل به شکوفایی رسیده اند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلاتی که کشور عراق هنوز در گیر آن است اما تیم ملی فوتبال این کشور همواره نشان داده که برای سایر تیمها حریفی سرسخت است حتی تیم ایران، آنها تونستند که در سال 2007 قهرمان جام ملتهای آسیا شوند،.عراقی ها بارها برای تیم ما ایجاد دردسر کرده اند . به نظرم عراق حریف سرسخت تری برای تیم ایران نسبت به ازبکستان بود.

صدر در خصوص دو تیم دیگر گروه ایران افزود: تیمهای اردن و عمان به مراتب تیمهای قوی تری نسبت به قطر و لبنان بوده اند و تجربه نتایج بازیهای ما مقابل این تیم ها همواره این موضوع را ثابت می کند.

وی در خاتمه تاکید کرد: اگر قرعه را خود مسئولان فوتبال ایران می خواستند تعیین کنند و تیمها را در گروه ایران بچینند به این مناسبی در نمی آمد. در مجموع باید بگویم اگر نتوانیم از چنین گروهی صعود کنیم همان بهتر که به جام جهانی نرویم.