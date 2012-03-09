توزیع 250 تن سیب و پرتقال/27 پروژه راهسازی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز مددی گفت: ‌از این مقدار نیمی سیب و نیم دیگر پرتقال است که در 11 ایستگاه پیش بینی شده در سطح شهرستان پاکدشت از 25 اسفند ماه در بین شهروندان توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرستان پاکدشت افزود:‌ در این نمایشگاه بیش از 50 غرفه مایحتاج مردم را با تخفیف 15 تا 20 درصدی عرضه می کنند.

مددی بیان داشت: ‌از دو ماه پیش از برگزاری نمایشگاه، ‌واحد های تولیدی متقاضی حضور در نمایشگاه اجناس و کالاهای تولیدی خود را به کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت ارائه کردند تا ضمن کیفیت سنجی، قیمت مناسب هر کالا نیز مشخص شود که هم اکنون بیش از پنج هزار کالا توسط کارشناسان این اداره کیفیت سنجی و قیمت گذاری شده است.

27 پروژه راه سازی در شهرستان پاکدشت به بهره برداری می رسد

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان پاکدشت گفت:‌ تا پایان سال 91 تعداد 27 پروژه راهسازی با اعتباری بالغ بر یک هزار و 70 میلیارد ریال در این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.

محمد عبدالمالکی افزود:‌ این پروژه ها شامل تعویض روکش آسفالت شریف آباد به پاکدشت به طول 8 کیلومتر، تعریض پل سیمان بزرگراه امام رضا (ع) و اجرای روشنایی شریف آباد به شهرستان پیشواست که هم اکنون در حال اجراست.

وی گفت: در شش ماهه دوم سال جاری 14 پروژه راهسازی شامل اجرای 10 کیلومتر روکش آسفالت، نصب پل عابر پیاده، ساماندهی ورودی و خروجی پروژه مسکن مهر، به سازی زیرگذرهای شهرستان، اصلاح شیب دوربرگردان سوم خرداد و نصب علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهرستان پاکدشت اجرا شده که برای اجرای این طرحها بیش از 40 میلیارد ریال هزینه صورت گرفته است.

مردم با بصیرت خود، دشمن را ناکام گذاشتند

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم با حضور همراه با بصیرت خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دشمن را ناکام گذاشتند.

فرهاد بشیری افزود: برخی از جریانات سیاسی در طول دوره انتخابات سعی داشتند تا با همراهی نمودن دشمن،‌ زمینه لازم جهت تضعیف نظام را فراهم نمایند که با حضور مردم با شکست مواجه شدند.

وی اظهار داشت: ‌افزایش 11 درصدی حضور مردم در انتخابات نسبت به هشتمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان که تهدیدات و تحریم های دشمنان، خللی در عزم مردم ایران اسلامی در دفاع و حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی بوجود نمی آورد.

بشیری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص حضور پرشور مردم ایران در انتخابات مجلس گفت: مردم انقلابی ایران در جریان انتخابات ثابت کردند که پیوندی ناگسستنی با ولایت فقیه دارند و هر جا امر ولی فقیه را بشنوند به رغم تمامی تهدیدات دشمنان، در صحنه حاضر شده و ضمن دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر پشتیبانی از ولایت فقیه تأکید خواهند کرد.

حضور در انتخابات باید برادریها را افزایش دهد

امام جمعه شهرستان پاکدشت گفت: ‌فصل انتخابات به اتمام رسیده و حضور حداکثری مردم در این دوره از انتخابات باید برادریها و دوستی را افزایش دهد.

حجت الاسلام حسن لزومی افزود: ‌حضور حماسی و پرشور مردم انقلابی ایران اسلامی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نشانه ای از ولایتمداری مردم دارد.

وی اظهار داشت: با پایان یافتن زمان برگزاری انتخابات،‌ نوبت برادری و دوستی فرا رسیده و باید با صمیمت بیشتر نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کرد و نباید با مردم به خاطر رأی دادن به فردی از نامزدهای انتخاباتی برخورد نامناسبی کرد.

امام جمعه شهرستان پاکدشت افزود: همه مردم و مسئولان باید با کنار گذاشتن بحثهای سیاسی، کارهای مربوط به خود را به درستی انجام داده و از واگذار کردن کار امروز به فردا و نیز کم کاری خودداری کنند.

وی با اشاره به فرا رسیدن روزهای پایانی سال و لزوم توجه به مستمندان گفت: متأسفانه عدم توجه مردم به مسائلی مانند خمس باعث شده تا برخی از کمبودها و نیازها را در جامعه اسلامی مشاهده کنیم، به طوری که میزان خمس ارائه شده مردم پاکدشت از 150 میلیون ریال سال گذشته به 20 میلیون ریال کاهش یافته است.

حضور حداکثری مردم در انتخابات، نظام را بیمه کرد

پاکدشت – فرماندار شهرستان پاکدشت گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی،‌ آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی را بیمه کرد.

قربانعلی مقبلی افزود: مردم در جریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثابت کردند که در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت قدم بوده و در این راه هیچ گاه عقب نشینی نخواهند کرد.

وی با اشاره به حضور 76.5 درصدی مردم شهرستان پاکدشت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات نشان داد که تهدید و تحریم نمی تواند مردم انقلابی ایران را از مسیر دفاع از نظام و ولایت فقیه خارج سازد.

مقبلی درخصوص برگزاری انتخابات شهرستان پاکدشت به صورت الکترونیک گفت: نظم و انضباط حاکم بر شعب اخذ رأی و نیز امانتداری بیش از سه هزار نفر افراد دست اندرکار برگزاری، نظارت و بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، باعث شد تا شاهد حضوری پرشور و چشمگیری از مردم شهرستان در انتخابات باشیم.

تنظیم بازار مصرف در نمایشگاه عرضه کالای شهرستان پاکدشت

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت اظهار داشت: ‌در راستای تنظیم بازار مصرف در نمایشگاه عرضه کالای شهرستان پاکدشت بیش از 250 تن برنج ،‌ 250 تن روغن و‌ 50 تن مرغ و گوشت توزیع خواهد شد.

پرویز مددی افزود: ‌بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت در زمان برگزاری نمایشگاه عرضه بهاره و نیز سطح شهر بر فعالیت صنوف مختلف نظارت لازم را به انجام خواهد رساند.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف نظیر درج نکردن قیمت، ‌صادر نکردن فاکتور، ‌گرانفروشی و یا کم فروشی، مراتب را با استفاده از شماره تلفن 124 به بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت اطلاع دهند.

آغاز عملیات اجرایی دو مدرسه در شهرستان پاکدشت

عملیات اجرایی دو باب مدرسه 12 کلاسه در شهرستان پاکدشت آغاز شد.

در این مراسم که با حضور مسئولان شهرستان پاکدشت در پروژه مسکن مهر امین شهر فرون آباد برگزار شد، عملیات اجرایی دو باب مدرسه به نام های شهید احمدی روشن و شهدای امرجی آغاز شد.

این دو پروژه آموزشی توسط خیر مدرسه ساز مهندس امرجی و نیز اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان تهران احداث می‌ شود.

برای احداث این دو پروژه که هر یک در فضایی بالغ بر 3 هزار متر مربع و در 12 کلاس احداث خواهد شد،‌ اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال هزینه می ‌شود.

با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، این دو مدرسه در سال تحصیلی 29-91 به بهره برداری رسیده و به آموزش و پرورش تحویل داده می‌شود.

پروژه های مسکن مهر شهرستان پاکدشت به عنوان نمونه ترین پروژه های کشور محسوب می شود

فرماندار شهرستان پاکدشت با اشاره به حضور هفته گذشته ریاست جمهوری در مراسم افتتاح 15 هزار واحد مسکن مهر در شهرستان پاکدشت اظهار داشت: پروژه های مسکن مهر شهرستان پاکدشت به عنوان نمونه ترین پروژه های کشور محسوب می شود به طوری که قبل از افتتاح، یک باب مسجد و سه باب فضای آموزشی مورد نیاز آن نیز تأمین شده بود.

مقبلی ادامه داد: در این واحدهای مسکونی، زیرساختهای مناسب نظر آب، برق و گاز مورد نیاز ساکنان فراهم شده است و در این زمینه هیچ مشکلی مشاهده نمی شود.

فرماندار پاکدشت با اشاره به برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرستان ورامین از مسئولان این نمایشگاه خواست تا از عرضه هرگونه جنس بی کیفیت به شهروندان خودداری کرده و در صورت وجود چنین اجناسی هرچه سریعتر نسبت به جمع آوری آن اقدام کنند.