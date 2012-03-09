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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

ترابی:

عزت و مردم سالاری از دستاوردهای انقلاب است

عزت و مردم سالاری از دستاوردهای انقلاب است

شاهرود - خبرگزاری مهر: امام جمعه شاهرود با اشاره به اینکه بزرگترین صاحب منصبان ایرانی تا قبل از انقلاب نوکر اجنبی بودند، گفت: عزت و مردم سالاری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و از برکت خون شهدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود ضمن تاکید بر اینکه مهمترین دستاورد انقلاب، عزت و مردم سالاری بود، افزود: این همه از برکت خون شهدا است.

وی با اشاره به 22 اسفند سالروز تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی به فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی گفت: شهدا بهترین و بالاترین مورد برای امتحان الهی هستند و شهدا با نثار جان خود در راه اسلام و انقلاب به این نظام مصونیت بخشیدند.

استاد حوزه و دانشگاههای شاهرود با اشاره به جنایات رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس گفت: حادثه بمباران شیمیایی حلبچه در حالی وارد بیست و چهارمین سالگرد خود می‌شود که هنوز بسیاری از ابعاد این حادثه دلخراش گریبانگیر ملت مظلوم عراق و ایران اسلامی است.

ترابی همچنین به هفته نیکوکاری و استقبال گسترده مردم شاهرود برای شرکت در این جشن و کمک رسانی به نیازمندان اشاره و تصریح کرد: استقبال مردم در جشن نیکوکاری همواره زمینه شادی نیازمندان و محرومان را با فرارسیدن عید نوروز در بر داشته است.

وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند برگ زرینی بر افتخارات نظام افزود، اظهار داشت: ملت آگاه و ولایتمدار ما با حضور گسترده خود بار دیگر توطئه های دشمنان را خنثی کردند.

کد مطلب 1555541

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