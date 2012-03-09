مسعود اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص قرعه تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا گفت: برای تیمی که میخواهد به جام جهانی صعود کند، نباید تفاوتی داشته باشد که با ژاپن روبهرو میشود یا کره جنوبی و این تیم باید تمامی حریفان خود را از پیش رو بردارد.
وی در ادامه افزود: براساس قرعه حریفان اصلی تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی کره جنوبی و ازبکستان هستند و در اولویت بعدی باید از قطر و لبنان یاد کنیم. من فکر نمیکنم این دو تیم عربی حرف خاصی برای گفتن مقابل تیم ملی داشته باشند.
این کارشناس فوتبال ایران از ازبکستان به عنوان حریفی قدرتمند یاد کرد و گفت: تیم ازبکستان، تیمی است که تنهاش به تنه روسیه خورده و از نظر تاکتیکی و قدرت برنی در سطح بالایی قرار دارد. این تیم در مرحله قبلی موفق به شکست ژاپن شده، پس حریف کوچک و سبکی نیست. در این گروه ما کره جنوبی را هم داریم که همیشه حریفی قدرتمند برای تیم ملی ایران بوده و گاهی اوقات مقابل این تیم ناکام بودهایم.
اقبالی در پاسخ به خبرنگار مهر که نقطه نظرش را در مورد شرایط دو تیم قطر و لبنان جویا شد، اظهار داشت: تیمهای عربی در فوتبال آسیا از حمایت خاصی برخوردارند به ویژه تیم ملی قطر. در مورد لبنان نیز باید بگویم حدود 6 ماه پیش که برای تدریس در دوره مربیگری به این کشور سفر کرده بودم، احساس کردم، چیزی برای گفتن ندارند.
وی در این خصوص افزود: در لبنان حتی مردم برای تماشای بازیهای ملی و باشگاهی به ورزشگاه نمیآمدند اما نمیدانم در عرض چند ماه چه اتفاقی در این کشور افتاده که بالاتر از کویت و امارات به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی راه یافته است. این نشان میدهد که فوتبال لبنان پیشرفت خوبی داشته است. با این حال نه قطر و نه لبنان نمیتوانند حریفان خطرناکی برای تیم ملی در راه صعود به جام جهانی باشند.
کارشناس فوتبال ایران در خصوص شانس راهیابی تیم ملی به جام جهانی 2014 برزیل گفت: علی رغم اینکه یک ایرانی هستم و میل و علاقه باطنیام این است که تیم ملی کشورم به جام جهانی صعود کند اما باید بگویم تیم ملی برای راهیابی به این رقابتها با معضلاتی روبهروست که اگر حل نشود کار صعود ما دشوار میشود.
اقبالی از مشکلاتی که برای فدراسیون فوتبال در آستانه مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی به وجود آمده است به عنوان یکی از معضلات اصلی تیم ملی یاد کرد و گفت: اگر این مشکلات حل نشود، خواستههای کیروش تا خردادماه آینده مورد اجابت قرار نگیرد، حمایت و پشتیبانی لازم از تیم ملی به عمل نیاید و... این تیم قطعا با مشکل مواجه خواهد شد.
وی نیاز اصلی تیم ملی را تقویت با مهرههای جدید و جوان عنوان کرد و گفت: کیروش در این فرصت اندک باید نفرات جوان را به اردو دعوت کرده و ترکیبی هماهنگ با آنها و نفرات باتجربه به وجود آورد. تیم ما با بازیکنان پا به سن گذاشته نمیتواند هم به جام جهانی صعود کند و هم در آن مسابقات حرفی برای گفتن داشته باشد.
این مدرس بین المللی فوتبال ایران شانس صعود تیم ملی به جام جهانی را 50 - 50 خواند و گفت: به عقیده من بهتر است به جای تلاش برای صعود به جام جهانی 2014 تیمی قدرتمند را برای جام جهانی 2018 ببندیم. تیم ملی باید پوست بیاندازد. تا چه زمانی میخواهیم به بازیکنان بالای 30 سال دل ببندیم؟ تیم ملی نیاز به بازیکنان جوان دارد.
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