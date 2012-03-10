کردستان سرزمین زیبایی های طبیعی و تاریخی/ تقویت زیرساختها در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، استان کردستان با وسعتی معادل 28 هزار و 203 کیلومترمربع در غرب ایران و در مجاورت بخش شرقی کشور عراق در دامنه ها و دشت های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته است و از شمال به استان های آذربایجان غربی و زنجان، از شرق به همدان و زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه و از غرب به کشور عراق محدود می شود.

کردستان‌ بخشی‌ از سرزمینی‌ است‌ که‌ تحت‌ حکومت‌ مادها اداره‌ می شد و حدود تاریخی‌ سرزمین های‌ تابع‌ دولت‌ ماد از شمال‌ با اورارتو، از غرب‌ با آشور و از جنوب‌ غربی‌ و جنوب‌ با ایلام‌ و سومر محدود بود.

با توجه‌ به‌ وضعیت‌ اقلیمی‌ و آب‌ و هوایی‌ استان‌ کردستان‌ و بر اساس‌ متون‌ تاریخی‌ و کاوشهای‌ باستان شناسی، بسیاری‌ از مورخان‌ معتقدند نخستین‌ اقامتگاه‌ اقوام‌ آریایی‌ در مناطق‌ شرق‌ و غرب‌ دریاچه‌ ارومیه‌ بوده است و گروهی‌ نیز در منطقه‌ شرق‌ مستقر و نام‌ سرزمین‌ "آمادای"را بر آن‌ گذاشته اند که گروه‌ نخست دولت‌ ماد را پدید آورد و گروه‌ دوم‌ پادشاهی‌ نیرومند هخامنشی‌ را ایجاد کرده اند.

کردستان‌ ترکیبی‌ از واژه‌ "کرد" و پسوند "ستان" به‌ معنی‌ محل‌ است و کردستان‌ محل‌ و سرزمین‌ کردها و سرزمینی‌ است‌ که‌ در کشور پهناور ایران‌ قرار دارد و به همین دلیل می توان این سرزمین را محل‌ پرورش‌ مفاخر ارزشمند و گرانمایه ‌ای‌ دانست که در ایران‌ نقش‌ مهم‌ و موثری‌ داشته‌ اند، به ‌ویژه‌ برخی‌ از آنها در دنیای‌ اسلام‌ از مقام‌ ارجمندی‌ نیز برخوردار شده اند.

بنا به‌ اسناد، کتاب ‌ها و مدارک‌ تاریخی‌ مقر ظهور زردشت، زادگاه شیخ‌ شهاب‌ الدین‌ سهروردی‌ و صلاح‌ الدین‌ ایوبی‌ که‌ از سرداران‌ و فاتحان‌ بزرگ‌ جنگ‌ های‌ صلیبی‌ بود را از کردان‌ نام ‌آور می دانند و به اضافه آنها می توان به شاعران‌ برجسته‌ این خطه از جمله مولوی‌ کرد، نالی، مستوره‌ اردلان، امیرنظام‌ گروس، فاضل‌ گروسی، آیت ‌الله‌ شیخ‌ محمد مردوخ‌ ماموستا هژار، استاد هیمن، محمد قاضی و عبدالکریم‌ مدرسی‌ نیز اشاره کرد.

شهر سنندج



استان کردستان در حال حاضر دارای 10 شهرستان شامل بانه، بیجار، دیواندره، سقز، سنندج، قـروه، کامیـاران، دهگلان، سروآباد و مریـوان است که با مجموعه شهرها، روستاها و عشایری که در اقصی نقاط آن پراکنده شده اند و استقرار یافته‌ اند و این استان هم اکنون به یکی از نواحی در حال توسعه غرب کشور تبدیل شده است و از پتانسیل‌های توریسـتی و تفرجگاهی قـابل توجهی برخوردار است.

از لحاظ وضعیت طبیعی و اقلیمی سنندج یک شهر با آب و هوای سرد کوهستانی است که دارای تابستان های ملایم و زمستان های نسبتا سرد است و به دلیل وضعیت خاص توپوگرافی یکی از شهرهای زیبای ایران اسلامی به شمار می رود.

آنچه درباره سنندج محرز است این است که از سال 1046 هجری قمری یعنی در دوره صفوی و در زمان شاه صفی سلیمان خان اردلان مرکز حکومت را از قلعه ‌های حسن‌آباد و پالنگان در جنوب سنندج به شهر سنه منتقل کرده است و سلیمان خان اردلان پس از انتقال مرکز حکومت به سنندج، قلعه حکومتی را با استحکام تمام در بالای تپه‌ ای بنا کرده است.

بنا کردن عمارات، حمام، مسجد و بازار در خارج و اطراف قلعه سنندج به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فعالیت های شهرسازی عصر صفوی و قاجار، از بافت شهری سنتی با ارزشی برخوردار است که بناهای مسکونی و عام‌ المنفعه متعددی مانند حمام، مساجد، بازار و تکیه در آن باقیمانده است.

مسجد جامع سنندج



شهر سنندج از نظر فرهنگی، هنری و مذهبی جایگاه ویژه ‌ای در میان مناطق کردنشین دارد و تعداد هنرمندان برتر عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری مانند موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی جایگاه عظیم تصوف و عرفان در تکایا و خانقاه‌ های شهر و چاپ نشریات کردی سنندج را به یک شهر فرهنگی تبدیل کرده است.

مسجد جامع سنندج، مجموعه پارک تفریحی آبیدر، بازار سنندج، خانه کرد یا عمارت آصف، موزه سنندج، عمارت خسروآباد، عمارت وکیل، عمارت مشیر دیوان، حمام خان، امام زاده هاجره‌ خاتون، امام زاده پیرعمر، امامزاده پیرمحمد و قرآن نگل را می توان از اماکن زیارتی و سیاحتی شهر سنندج نام برد که هر ساله پذیرای علاقمندان بسیاری به تاریخ و فرهنگ این منطقه است.

شهر بانه نیز یکی ازشهرهای آباد کردستان است و به علت مجاورت با مرز عراق به یکی از کانون های تجاری استان تبدیل شده است، وجود پاساژها و مراکز خرید و تعداد رو به افزایش این پاساژها در سایه امنیت حاکم بر منطقه موجب جذب بیشتر گردشگران از اقصی نقاط کشور به این شهرزیبا شده است.

قیمت بسیار ارزان کالا و خدمات به علاوه نرخ مناسب تسهیلات و امکانات ویژة مسافر مانند رستوران، مراکز اقامتی از جمله هتل و مهمانپذیر، طبیعت کوهستانی و جنگلی که حاصل آن آب‌ و هوای مطبوع و پاک کوهستانی است، شرایط لازم برای تبدیل شدن شهر بانه به یکی از قطب‌ های اصلی گردشگری غرب کشور را مهیا کرده است.

دریاچه زریوار مریوان



شهرستان مریوان مهمترین شهرستان استان از نظر گردشگری است و دریاچه زریوار که در دو کیلومتری غرب این شهر قرار گرفته است به عنوان مهمترین جاذبه‌ گردشگری استان محسوب می‌ شود و هر ساله پذیرایی خیل زیادی از مسافران در روزهای مختلف سال به ویژه ایام نوروز است.

موقعیت جغرافیائی شهر مریوان در مجاورت مرز عراق، مرز رسمی باشماق و وجود اجناس و کالاهای خارجی ارزان قیمت، فاصله نزدیک با مرکزاستان، آب و هوای مطبوع و محیطی طبیعی جنگلی و کوهستانی به همراه زیبائی و شکوه منحصر به فرد دریاچه زریوار مریوان را به مهمترین شهر توریستی استان تبدیل کرده است.

دریاچه زریوار مهمترین تالاب و کم‌ نظیرترین جاذبه آبی درغرب کشور محسوب می شود که در فاصله اندکی از شهر مریوان و در ارتفاع 1285 متری سطح دریا قرار گرفته است.

آب دریاچه زریوار شیرین و از جوشش چشمه‌ هائی است که در کف دریاچه واقع شده اند، به طوری که نه تنها هیچ رودخانه‌ ای به آن وارد نمی‌ شود بلکه خود دریاچه سرچشمه رودخانه‌ مریوان است و دریاچه زریوار به علت داشتن آب شیرین شرایط لازم را برای رشد و زندگی انواع ماهیان پدید آورده و مهمترین این ماهی‌ها سفیدماهی و عروس ماهی است که در حاشیه دریاچه به طرز جالبی طبخ و در اختیار مسافران قرار می‌ گیرد.

شهرستان سقز یکی دیگر از شهرهای استان کردستان و دومین شهر پرجمعیت استان بعد از سنندج است. قلعه باستانی زیویه، مجموعه کاروانسرا، بازار قدیمی سقز، مسجد دومناره و دریاچه سد شهید کاظمی از جاذبه های گردشگری این شهرستان محسوب می شوند.

روستای پالنگان در کامیاران



شهرستان های کامیاران، سروآباد، بیجار، قروه، دهگلان و دیواندره نیز از دیگر شهرهای استان کردستان هستند که هرکدام دارای جاذبه های گردشگری و توریستی زیبایی هستند و به همین دلیل در طول سال پذیرایی خیل عظیمی مسافر بوده و این روند در روزهای پایانی سال و ایام عید با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه می شود.

روستای شگفت ‌انگیز پالنگان، کتیبه و نقش برجسته تنگی ‌ور، زیارتگاه حضرت عکاشه، زیستگاه شاهو، دریاچه سد گاوشان، رودخانه سیروان را می توان تعدادی از آثار تاریخی، مذهبی و طبیعی شهرستان کامیاران دانست که نام و آوازه روستای پالنگان در این شهرستان به شهره ای جهانی رسیده است و از جمله روستاهای منحصر به فرد کشور به شمار می رود.

روستای تاریخی اورامان تخت با سبک و ویژگی های خاص معماری، تفرجگاه ذرلی و درکی، چشمه آب معدنی بل، مجموعه بازار و تیمچه حاج شهباز و امیر تومان، قلعه باستانی قم ‌چقای و منطقه حفاظت شده حیوانات وحشی را نیز می توان از جاذبه‌های گردشگری شهرستان های سروآباد و بیجار عنوان کرد.

همچنین دریاچه سراب، چشمه آب معدنی و امامزاده باباگرگر، حمام تاریخی قصلان، کوه های بدر و پریشان و همچنین امامزاده شیدا از جاذبه های گردشگری و توریستی شهرستان قروه به شمار می رود.

قلعه باستانی زیویه در سقز



غار باستانی کرفتو، کوهستان چل‌ چمه با چهل ‌چشمه و منطقه شکار ممنوع زرینه اوباتو را نیز می توان از دیگر تفرجگاه ها و جاذبه های گردشگری استان کردستان عنوان کرد که در شهرستان دیواندره قرار گرفته است.

هر چند که طی چند سال اخیر روند ورود مسافر به استان کردستان به دلیل امنیت پایدار در این استان افزایش پیدا کرده است و این میزان با سالهای دهه 60 و 70 غیرقابل مقایسه است وی همچنان در بخش زیرساخت این استان با مشکلات و نارسایی های عمده ای دست و پنجه نرم می کند.

هر چند هر ساله دولت مصوبات مناسبی برای توسعه گردشگری و جاذبه های توریستی استان کردستان به تصویب می رساند اما تاکنون این مصوبات تنها بر روی کاغذ عملی شده اند و بخش زیادی از آنها جنبه واقعیت به خود نگرفته و این استان در حوزه مکان های اقامتی و زیرساخت های گردشگری دچار ضعف های اساسی است.