شهدا امامزادگان عصر خویش هستند/مسئولان قدر شناس حضور مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا احمدی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بیارجمند با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید به فرمان امام خمینی(ره) در سال 58 ضمن تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی با شهدا پابرجا و ملت ما به برکت خون شهدا آسیب ناپذیر هستند، خانواده محترم شهدا را دومین گروهی عنوان کرد که در نزد خداوند متعال مقام و مرتبه بالایی دارند.

وی با اشاره به اینکه در قبل از انقلاب اختیار مملکت در دستان آمریکا و ایادی آن بود و رجال کشور هیچکاره بودند تصریح کرد: همین رجال جلو مقبره کوروش می گفتند تو آسوده بخواب که ما بیداریم در حالی که تماما در خواب بودند و مردم را نمی دیدند.

این استاد اخلاق با اشاره به سخن امام خمینی که فرمودند "هر وقت وصیت نامه شهید را می بینم احساس حقارت می کنم" گفت: رجوع به وصیت نامه شهداء و حضور در جمع خانواده آنها ملجا اهل یقین است.



احمدی انتخابات 12 اسفند را حماسه ساز خواند و تصریح کرد: این انتخابات با تلاش مردم در محیطی سالم و بدون حاشیه برگزار شد.



وی حضور مردم را مثال زدنی خواند و گفت: این حضور وظیفه مسئولان نظام و خصوصا نمایندگان انتخاب شده را در قبال مردم سنگین تر می کند و مسئولان باید قدر شناس این حضور باشند.



خطیب جمعه بیارجمند همچنین از مردم شهرستان های میامی و شاهرود به خاطر حسن انتخابی که داشتند و دکتر کاظم جلالی را به عنوان نماینده خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای چهارمین بار انتخاب کردند تقدیر کرد.