72 نفر تسهیلات مشاغل خانگی در بخش کشاورزی گلوگاه دریافت کردند

علی طاهری امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مرحله اول اعطای تسهیلات مشاغل خانگی تعداد 72 نفر از متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان گلوگاه در بخش کشاورزی از تسهیلات سه میلیارد و 600 میلیون ریالی بهره مند شدند.

وی افزود: با اعطای این تسهیلات 72 شغل مستقیم در این شهرستان ایجاد شده است.

طاهری امیری، از ثبت نام کلیه بهره برداران زراعی و باغی این شهرستان در سامانه شناسنامه بهره برداران بخش کشاورزی خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه افزود: تاکنون چهار هزار و 393 بهره بردار زراعی، باغی و دامی شهرستان گلوگاه با مراجعه به سامانه شناسنامه بهره بردار، مشخصات فردی خود را جهت بهره مندی از مزایای این سیستم در سامانه ثبت کردند.

