پیشنهاد ایجاد کارگروه ویژه برای رسیدگی به موضوع ازدواج کودکان زیر 10 سال

مریم مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحث ازدواج کودکان زیر 10 سال در برخی از نقاط جنوبی کشور گفت: این موضوع در ایران خیلی کم است. ازدواج کودکان بر خلاف قوانین ما است اما طی سفر استانی به سیستان و بلوچستان مشخص شد در آنجا مسائل خاصی در خصوص ازدواج کودکان و آسیبهای اجتمای وجود دارد.

وی ادامه داد: در همین سفر استانی گزارشی به رئیس جمهور دادیم که منجر به پیشنهاد وی برای تشکیل کارگروه ویژه ای در این زمینه شد و در حال حاضر کارهایی نیز در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در تشریح تازه ترین آماری که در مورد ازدواج دختران زیر 15 سال در طول سالهای 85 تا 88 اعلام کرده است: در سال 85، 33هزار و 383 دختر زیر 15 سال ازدواج کرده‌اند که این رقم در سال 86 به 35هزار و 931 مورد، در سال 87 به 37 هزار و 996 مورد و در سال گذشته به 43 هزار و 459 مورد رسیده است.



به گفته وی، آمار ازدواج دختران زیر 15 سال در خلال این سال‌ها نسبت به آمار کل ازدواج‌ها افزایش 45 درصدی داشته است.

