به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مراسم تقدیس ژان پل دوم ماه می سال گذشته با گذشت شش سال از مرگ وی برگزار شد، این درحالی است که تکمیل این فرآیند نیازمند اثبات یک کرامت دیگر از پاپ فقید کاتولیکها بود که اکنون با اثبات کرامت دوم این فرآیند خاتمه خواهد یافت.

این کرامت از میان چهار کرامت گزارش شده انتخاب شده و قرار است توسط کارشناسان کنگره آرمان قدیسان مورد بررسی قرار گییرد.

فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان از اظهار نظر درباره این گزارش امتناع کرد و تأکید کرد که تنها حکم از سوی کنگره آرمان قدیسان می تواند آن را تصدیق کند.

بسیاری از کاتولیکها می خواهند که پاپ ژان پل دوم به سرعت به عنوان قدیس اعلام شود و این مسئله را در مراسم تشیع پیکر پاپ فقید اعلام کردند، از این رو پاپ بندیکت شانزدهم با توجه به درخواستهای کاتولیکها در مراسم تدفین ژان پل دوم از دوره توقف پنج ساله پس از مرگ چشم‌پوشی کرد تا ژان پل دوم به یکی از قدیسان کلیسای کاتولیک تبدیل شود.

