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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اصلاح بودجه قرآنی وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال 91

اصلاح بودجه قرآنی وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال 91

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش در سال 91 در این کمیسیون بررسی شد گفت: براساس تصمیم این کمیسیون، بخشهایی از بودجه پیشنهادی همچون بودجه قرآنی این وزارتخانه باید اصلاح شود.

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به آخرین تصمیمات کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره بودجه سال 91 وزارت آموزش و پرورش افزود: کلیات بودجه سال 91 وزارت آموزش و پرورش بررسی شد و دو عضو از کمیسیون آموزش و تحقیقات برای کمیسیون تلفیق مجلس انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه محمد حسن دوگانی و علیرضا سلیمی برای کمیسیون تلفیق انتخاب شده اند، اظهار داشت: مواردی در بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش بود که بدون هیچ مشکلی تصویب شد اما برخی از ردیف بودجه های پیشنهادی همچون بودجه قرآنی این وزارتخانه مشکلاتی را داشت که باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه پیشنهادی سال 91 این وزارتخانه، اعتبارات قرآنی زیر نظر شورای توسعه فرهنگ قرآنی قرار گرفته که همین موضوع مشکلی را برای این شورا و مخاطبان حجاب و عفاف به وجود  آورده که باید اصلاح شود.

افتخاری درباره سایر بخش های بودجه وزارت آموزش و پرورش گفت: جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد و اعتبارات سایر بخش ها نیز بررسی می شود.

کد مطلب 1555554

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