مردم با بصیرت در انتخابات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: حضور بالای مردم در این انتخابات سه نتیجه داشت و اول آنکه توهمات غلطی که دنیای غرب داشت و فکر می کردند تحریمها می تواند مردم را از نظام جدا کند، برهم زد.

وی اظهار داشت: برخی نیز تصور می کردند که حضور مردم در انتخابات کمرنگ باشد که حضور گسترده مردم نشان داد این توهم نیز غلط است.

امام جمعه گرگان عنوان کرد: مردم با بصیرت و برای دشمنی با دشمن در انتخابات شرکت کردند و حضور گسترده مردم مسئولیت نمایندگان را سنگین می کند و باید به فکر مسائل کشور باشند.

آیت الله نورمفیدی بیان داشت: این مردم پاک و صادق بوده و نمایندگان باید با خدمت به مردم قدردانی کنند.

نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به نزدیک بودن انتخابات آمریکا و حرفهای تند اوباما علیه ایران گفت: حمله به ایران کار ساده ای نیست و امنیت آمریکا و اسرائیل را به خطر می اندازد.

وی بیان داشت: همه فکر می کردند تحریمهای نفتی ایران را بپاشاند اما در عمل دیدند که ژاپن و کره جنوبی خرید نفت را فطع نکردند و هند نیز از ایران نفت می خرد.

آیت الله نورمفیدی عنوان کرد: تحریم نفتی ایران نمی تواند موثر باشد و آمریکا در برابر ایران در مخمصه افتاد.

وی بر لزوم تجلیل از خانواده های شهدا تاکید کرد و گفت: باید نسبت به شهدا تجلیل داشته باشیم، چراکه آنچه کشورمان بدست آورده در حال پیشرفت و تعالی است و اگر این شهدا نبودند نمی توانستیم به این جایگاه برسیم.