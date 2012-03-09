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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

ولی پور اذعان داشت:

سم مصرفی در محصولات کشاورزی مازندران 70 درصد کاهش یافت

سم مصرفی در محصولات کشاورزی مازندران 70 درصد کاهش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران گفت: میزان سم مصرفی در محصولات کشاورزی مازندران در دو دهه اخیر بیش از 70 درصد کاهش یافته است.

مرتضی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات مبارزه غیرشیمیایی موجب کاهش جمعیت آفت و بیماریها و در نتیجه کاهش مصرف سم را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: خوشبختانه اثرات مطلوب این موضوع با پیگیری های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها از سنوات قبل و تداوم آن در سال های اخیر موجب شد تا میزان سم مصرفی از محصولات کشاورزی مازندران در دو دهه اخیر بیش از 70 درصد کاهش یابد.

ولی پور گفت: این موفقیت مرهون تلاش بهره برداران استان با راهنمایی های همه دست اندرکاران بخش کشاورزی استان است.

وی اظهار داشت: از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها انتظار می رود برای کاهش انبوهی جمعیت زمستان گذاران کرم ساقه خوار برنج با برنامه ریزی و ساماندهی اکیپ های شبکه مراقبت دولتی و غیردولتی و بهره مندی از امکانات موجود، شالیکاران حوزه عمل شهرستان های مربوطه را در عملیات مبارزه زمستانه شالیزارها و انجام جمع آوری و از بین بردن علف های هرز میزبان واسط آفت مذکور ترغیب و تشویق کنند.
 

کد مطلب 1555557

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