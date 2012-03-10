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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۴

رشد 19.5 درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال 91/افزایش اختیارات مدارس غیردولتی

رشد 19.5 درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال 91/افزایش اختیارات مدارس غیردولتی

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از افزایش ۵/۱۹ برابری بودجه سال ۹۱ وزارت آموزش‌وپرورش خبر داد و گفت: در سال آینده وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه مواجه نخواهد شد.

سید محمود حسینی دولت‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات که در آن اعضای کمیسیون به بررسی وضعیت بودجه آموزش و پرورش پرداخته اند، افزود: وزارت آموزش و پرورش در سال 90 مشکل مالی چندانی نداشت و با کسری بودجه روبرو نشد که با افزایش 20 درصدی بودجه این وزارتخانه در سال 91 این وزارتخانه وضع بهتری را خواهد داشت.

وی ادامه داد: البته بودجه آموزش و پرورش مشکلاتی را هم دارد که برای اصلاح آن را فرستاده ایم که امیدواریم هرچه سریعتر موارد موجود در آن تصحیح و به مجلس بازگردانده شود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره جزئیات بودجه پیشنهادی دولت نیز افزود: موارد خوبی در این بودجه همچون ایجاد اختیارات جدید برای مدارس مدارس غیردولتی همچون مجوز تاسیس آموزش از راه دور، مراکز پیش دبستانی و همچنین کلاس‌های سواد آموزی پیش بینی شده است.

حسینی دولت آبادی اظهار داشت: همچنین برای سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس کشور نیز بودجه مناسبی در نظر گرفته شده است که امیدواریم با تصویب آن شاهد استفاده از وسایل ناایمن و اتفاقات ناگوار در مدارس نباشیم ضمن اینکه بودجه خوبی برای مدارس در حال تخریب در بودجه 91 از سوی دولت پیشنهاد شده است.

وی همچنین افزود: بررسی بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنان ادامه دارد. 

کد مطلب 1555560

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