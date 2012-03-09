مسجد محور فعالیت های اجتماعی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گلرو صبح جمعه در گردهمایی بزرگ ائمه جماعات، مدیران و فعالان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در بیرجند، مساجد را کانون های حضور جوانان دانست و اظهار داشت: مسجد به عنوان کانون های حرکت های اجتماعی از زمان آغاز اسلام تاکنون شناخته شده اند.

وی اضافه کرد: مساجد تنها به عنوان مکانی برای عبادت تاسیس نشده بلکه محلی برای گفتگو، تبادل اندیشه ها، آموختن و آموزش مردم بوده و همواره مورد استقبال مردم و حرکت اجتماعی آنها بوده است.

وی با اشاره به اینکه مساجد در حکومتهای اسلامی رسالت سنگین تری بر عهده دارند، افزود: در فضایی مساعد با حرکت های فرهنگی و آغشته به عطر ولایت فقیه، مسئولان حوزه دین رسالتی بسیار سنگین دارند.

گلرو به انتخابات 12 اسفند ماه جاری در ایران اشاره کرد و ادامه داد: بخش اعظمی از این حماسه بزرگ نشات گرفته از دل مساجد بوده است.

وی در خصوص موج بیداری اسلامی در خاورمیانه و کشورهای منطقه، اظهارداشت: پایه و اساس موج بیداری اسلامی از مساجد و فعالیت های فرهنگی و هنری آغاز شده است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیداری های اسلامی نتیجه چندین سال حرکت های فرهنگی و هنری بوده که امروز به عنوان بیداری اسلامی بروز و ظهور یافته است، افزود: وظیفه ایرانیان در این راستا حفظ فرهنگ و فرهنگ سازی در جامعه است.

گلرو با اشاره به وجود بی حجابی و برخی آسیب های اجتماعی در کشور، تصریح کرد: در این راستا مسئولان فرهنگی موظفند فعالیت های فرهنگی را گسترش داده و نگذارند دشمنان با جنگ نرم به اهداف شوم خود برسند.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار فرهنگی جامعه یک وظیفه دولتی نبوده و بیشتر بسترسازی و تامین هزینه های فرهنگی برعهده دولت است، افزود: وظیفه اصلی در این زمینه برعهده آحاد مردم و فعالان حوزه فرهنگی کشور است که در راس آن مسئولان کانون های فرهنگی باید برای اصلاح ساختار فرهنگی جامعه حرکت های فرهنگی در جامعه برنامه ریزی و اقدام کنند.

گلرو با اشاره به اینکه بیشترین اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد را باید جوانان تشکیل دهند، تصریح کرد: بسترسازی برای حضور جوانان در کانون ها و برنامه ریزی برای برنامه های متنوع باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی ادامه داد: امروز تخریب هایی که بر علیه ملت های اسلامی و از جمله ایران صورت می گیرد از جنس فرهنگ و هنر بوده و با شبیخون فرهنگی پایه و اساس خانواده را هدف قرار دادند، که باید فعالیت های فرهنگی در راس اقدامات اجرایی قرار گیرد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی در پایان به توفیقات ایران در حوزه های مختلف علمی و رتبه 17 جهان در زمینه اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: با این توفیقات ایران از نظر فرهنگی نیز باید در راس کشورهای جهان قرار گیرد که این امر نیازمند عزم همگانی از سوی مردم و مسئولان است.