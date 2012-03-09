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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

معاون آموزشی دانشگاه آزاد:

بررسی دوباره امکان ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد

بررسی دوباره امکان ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از بررسی مجدد امکان ادامه تحصیل کارکنان این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بلندی درباره بررسی امکان ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی این مسئله را در دستور کار خود قرار می دهد و جوانب مختلف آن را بررسی می کند.

وی ادامه داد: امیدواریم با نگاه موجود در هیأت رئیسه دانشگاه که فراهم کردن شرایط بهتر در تمامی حوزه ها و بخش ها است به این مسئله بپردازیم.

به گزارش مهر، چندی پیش عبدالله جاسبی، رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای ادامه تحصیل کارکنان را جز در رشته های مورد نیاز ممنوع اعلام کرده بود.
کد مطلب 1555565

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