به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان که در تاجیکستان بسر می برد روز جمعه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد .
در این ملاقات که در فضای صمیمانه صورت گرفت در خصوص توسعه روابط دو جانبه تهران-_ دوشنبه در ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ارتقاء همکاریهای چند جانبه و منطقه ای مذاکره شد و پیرامون تحولات منطقه ای و دور نمای آینده آن و مسائل مهم بین المللی رایزنی و تبادل نظر بعمل آمد.
صالحی با اشاره به هم زبانی ، فرهنگ مشترک و دین واحد دوکشور به زمینه ها و ظرفیتهای موجود اشاره کرد . وگفت این ظرفیتها ایجاب می کند که همکاریها بیش از این افزایش یابد.
وی با ابراز خشنودی از پروژ ه های مهم در دست اقدام ضرورت برنامه ریزی و طراحی برای همکاری های جدید در حوزه های اقتصادی ، تجاری و حمل و نقل و ترانزیت را خاطر نشان ساخت .
رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز اولین سفر رسمی دو جانبه صالحی به این کشور را در رشد و توسعه مناسبات بسیار مهم دانست.
وی رسما از رئیس جمهور اسلامی ایران برای سفر به تاجیکستان به مناسبت جشن جهانی نوروز دعوت بعمل آورد.
رئیس جمهور تاجیکستان اظهار داشت : ایران و تاجیکستان در عرصه های گوناگون زبان و فرهنگ یگانه بوده و با دوستی و برادری به یکدیگر تکیه می کنند.
صالحی نیز در این دیدار سلام گرم رئیس جمهور اسلامی ایران را به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ابلاغ کرد.
در دیدار صالحی انجام شد؛
دعوت رسمی امام علی رحمان از احمدی نژاد برای شرکت در جشن نوروز
رئیس جمهور تاجیکستان رسما از رئیس جمهور اسلامی ایران برای سفر به تاجیکستان به مناسبت جشن جهانی نوروز دعوت بعمل آورد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان که در تاجیکستان بسر می برد روز جمعه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد .
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