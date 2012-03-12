فرش قرمز شش هزار سال تاریخ استان مرکزی برای گردشگران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، آثار باستانی، تاریخی، طبیعی وگردشگری استان مرکزی در 11 شهرستان و بیش از یک هزار روستای استان قرار دارد و هر ساله پذیرای هزاران گردشگر نوروزی است.

دو هزار اثر باستانی و تاریخی؛ روایت قدمت استان مرکزی

استان مرکزی دارای بیش از دو هزار اثر تاریخی و باستانی است که تاکنون بیش از 400 مورد آن به ثبت ملی رسیده است.

آثارباستانی خورهه محلات، آتشکده آتشکوه، قیز قلعه ساوه و بالاخره در مجموعه سنگ نگاره ها و کتیبه های شهرستانهای خمین، نیمور و محلات قرار دارد.

خانه تاریخی امام خمینی (ره)، مجموعه تفریحی بوجه در خمین، بازار قدیمی اراک، حمام موزه چهارفصل و صنایع دستی حسن پور اراک، غار چاله نخجیر دلیجان، بازار تاریخی نراق، گلخانه های طبیعی و سرچشمه محلات، مجموعه آب درمانی محلات، سراب عباس آباد شازند، غار کیخسروی شازند، جنگلهای بلوط و غار قلعه جوق کمیجان از دیگر جذابیتهای استان مرکزی است.

آثار باستانی محلات در سبد گل

ستون های باستانی خورهه

فصل بهار در شهرستان محلات دیدنی ترین تصاویر خدادادی را پیش چشم می کشاند و آثار باستانی شهرستان در سبد گلی جلوه ای دیگر در نظر مخاطبان بهار دارد.

آغاز بهار، آغاز شکوفا شدن دشت ها وباغ های گل این شهر است وهلند ایران، با داشتن باستانی ترین آثار وبناهای ایران، هر ساله هزاران گردشگر را در خود جای می دهد.

دو اثر ستون های خورهه و آتشکده آتشکوه شهرستان محلات مهمترین آثار باستانی استان مرکزی است که هر ساله به ویژه در ایام تعطیلات نوروز مورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد.



مجموعه بقایا و ستونهای خورهه از جمله مهمترین آثار بر جای مانده از دوران باستان ایران زمین است که مورخان از این مجموعه به عنوان، آتشکده، معبد، کاخ و مرکز برگزاری جشنها و مراسم های مذهبی و ملی، عمارت و منزل ییلاقی و قبرستان یاد کرده اند که در دوره های باستان و دوره اسلامی مورد استفاده بوده است.

خورهه، محل برآمدن خورشید



در کاوش های به عمل آمده از این منطقه، آثار متعددی از دوره سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان و دوره اسلامی به دست آمده است که نشانگر کاربردهای مختلف آثار این منطقه در دوره های مختلف بوده است.



خورهه در اوستا به مفهوم محل برآمدن خورشید است و از سویی کلمه خور در این کتاب به مفهوم منطقه ییلاقی است. این منطقه در شمال شرق محلات و در بین روستاهای دودهک، ورین و آب گرم، در کنار رودخانه خورهه قرار دارد.

پایه این ستون ها مدور ساده و سر ستون ها به سبک و شیوه ایونیک که نوعی دیگر از ستون سازی یونان با افکار و اسلوب محلی است، ساخته شده است.

آثاری متفاوت با تخت جمشید

این آثار با آثاری چون تخت جمشید از نظر نقش بندی تفاوت داشته و از پایه ستون به طرف بالا به شکل مخروطه ناقص باریک ساخته شده و سطح مخروط ها حلزونی است.



اکثر آثار کشف شده در این منطقه به سال 1355 بازمی گردد و در بین آثار کشف شده، می توان به پیه سوز سفالی، کوزه دسته دار، کوزه کروی، قطعات سنگی تزئینی و شیشه، اشیا» فلزی و اسکلتهای انسان اشاره کرد.



راه های دسترسی به ستونهای خورهه محلات، جاده محلات به آبگرم، سپس خورهه با جاده آسفالته حدود 20 کیلومتر همچنین جاده قم به اصفهان، نرسیده به شهر دلیجان و در 70 کیلومتری قم، روستای دودهک سپس به سوی خورهه با حدود 12 کیلومتر.

مجموعه باستانی و تاریخی خورهه محلات از آثا باستانی کشور که محلی برای مطالعه باستان شناسان است با شماره ملی 131 در آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.



این آتشکده در پنج کیلومتری جاده نیمور و نزدیکی روستای آتشکوه نیمور قرار دارد و مورخان بنای این آتشکده را متعلق به دوره ساسانیان دانسته و معتقدند که بر اساس شواهد و قرائن تا قرن چهارم هجری سالم بوده است.



چشمه آبگرم محلات، جوشش زمین برای طبابت

در فاصله 15 کیلومتری شمال شرق محلات در ارتفاعات بلند منطقه، چشمه آبگرم محلات جوشان است که از معروفیت خاصی برخوردار است و سالانه هزاران نفر برای درمان بیماری های دست و پا و مفاصل خود به این منطقه سرازیر می شود.

وجود طبیعت زیبا در کنار آثار باستانی و چشمه های آبگرم در تعطیلات نوروز مسافران زیادی را جذب خود می کند.

برای رسیدن به آبگرم محلات در استان مرکزی از طریق جاده دلیحان ـ محلات، و جاده اصلی قم ـ اصفهان (از طریق جاده دودهک ـ خورهه) می توان استفاده کرد.

خواص درمانی آبگرم محلات

رنگ مایل به قرمز و مزه آب چشمه های آبگرم محلات نشان می دهد که این آب دارای ترکیبات آهن و احتمالاً گوگرد می باشد. به همین جهت دارای خاصیت درمانی است.

در کتب تاریخی در مورد خواص این چشمه ها چنین آمده است: هر کس را بیماری و علتی سرد باشد یا بادی در اعضای او باشد چون خود را بدین آب شوید به قدرت خدای عز و جل شفا یابد.

ترکیبات آب این چشمه از ترکیبات آبهای سولفاته کلسیک و از دسته آبهای هیپرتیرمال یا باقی مانده خشک زیاد است که مدر بوده و در درمان بیماریهای نقرس و همچنین بیماریهای کبدی، صفراوی ـ کلیوی و دستگاه گوارش مصرف دارد.



برای مسافران هم بنا به خاصیت آبدرمانی چشمه تأسیساتی بر فراز کوه و در محل مظهر چشمه ساخته شده است.

این مجتمع دارای دو مجموعه مردانه و زنانه است که هر یک دارای استخر شنا، وان و دوشهای انفرادی می باشند. مجتمع آبگرم محلات دارای یک هتل سه طبقه به مساحت 3000 متر با 36 اتاق، بصورت سوئیتهای یک، دو و سه خوابه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و علاوه بر این 27 ویلا در دست ساخت است که ظرفیت پذیرش را در آینده بیشتر خواهد کرد.



فعالیت در این مجتمع بیشتر در فصول گرم سال (بهار و تابستان) ملاحظه می گردد. این مجتمع در حال حاضر پذیرای تورها و گردشگران داخلی و نیز توریستهای خارجی (کشورهای عربی جنوب خلیج فارس) است.

ساوه؛ قلب تپنده شیعه و آثار تاریخی ایران اسلامی

آثار بر جای مانده از دوران پیشین و اشیای تاریخی ساوه، گنجینه ای گرانبها و میراثی نفیس از زندگی، آداب ورسوم وسنن گذشتگان وچگونگی شکل گیری تاریخ این خطه است.



تاکنون افزون بر 400 اثرتاریخی، سیاحتی، مذهبی وفرهنگی درساوه شناسایی شده که 100 اثر از این تعداد، در شمار فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

مسجد جامع ساوه



مسجدجامع یکی از بناهای ارزشمند تاریخی است که دارای آثار معماری، نقاشی، کاشیکاری و گچبری منحصر به فرد و بسیار زیبایی است.



این بنای باستانی - مذهبی نمودهایی ازسه مقطع تاریخی (قبل ازاسلام، قرون اولیه اسلامی، و دوران صفوی) را در دل خود جای داده است.



این مسجد مشتمل بریک صحن وگنبدی در جنوب، دو ایوان، یک مناره، چند شبستان، محرابهای متعدد با خطوط کوفی و دو محراب در ضلع غربی است و میان شبستان های این بنا، ایوان باشکوه و رفیعی قراردارد و درهرجانب این ایوان حجره ای با درگاه تنگ و کوتاه نمودار است.



قلعه آردمین واقع در روستایی به همین نام در 56 کیلومتری جاده ساوه – همدان واقع شده و یکی دیگر از بناهای دیدنی ساوه است.



بخشهای اندرونی، ایوانها و تالارهای شاه نشین و گره کاری شده و برجهای متعدد این اثر، از معماری شهری و اشرافی بنا حکایت می کند.

مسجد سرخ ساوه



بنای مسجد انقلاب (سرخ) ازدیگر آثار کهن ساوه است که درضلع شمالی میدان انقلاب واقع شده و تزیینات و کتیبه های سرخ رنگی در آن وجود دارد.



بنای این مسجد مشتمل بر گنبدی ساده و آجری، یک گلدسته، سه رواق و چند ایوان برجای مانده از دوران سلجوقی می باشد.



محراب زیبای مزین به چند کتیبه گچبری شده همراه بانقاشی وپوشش مزین به نقوش رنگین، از جلوه های این بنا است.

کاروانسرای باغ شیخ ، از آثار با ارزش اوایل قاجار، در شش کیلومتری شرق ساوه، به همراه مجموعه ای از آب انبار و حسینیه نیز برای بازدید مسافران و گردشگران نوروزی آماده است.



در چهار گوشه اطراف این کاروانسرای چهار ایوانی، چهار برج دیده بانی ایجاد شده است.



موزه مردم شناسی ساوه

موزه مردم شناسی، بام ساوه و دریاچه تفریحی مصنوعی امام خمینی (ره) نیز از دیگر اماکن تفریحی شهر ساوه است که مسافران نوروزی می توانند از آنها بهره مند شوند.



وجود عرصه های طبیعی با چشمه ها و رودهای پر آب، غارهای زیبا و زیستگاههای طبیعی حیات وحش، شماری دیگر از مناظر دیدنی در شهرستان ساوه است که در ایام تعطیلات نوروزی آماده بازدید گردشگران و مسافران است.

آوه ساوه دومین شهر شیعه ایران زمین

طبیعت بهاری و اقلیم قشلاقی روستای هدف گردشگری «آوه» مقصدی مناسب برای سفرهای یک‌روزه مسافران نوروزی استان مرکزی است.



روستای آوه از توابع بخش مرکزی شهرستان ساوه قرار دارد و پوشش گیاهی سرسبز و اقلیم قشلاقی روستا موجب جذب گردشگران به ویژه در فصل بهار و پاییز می‌شود.



کاروانسرای شاه‌عباسی از بناهای ماندگار و تاریخی این روستا است که از یادگارهای دوره صفوی به شمار می‌رود و به شکل چهار ایوانی و قرینه‌سازی کامل ساخته شده است.

آوه، روستایی با سوغات های ماندگار



بقعه امامزاده عبدالله(ع) از دیگر آثار تاریخی این روستا می‌باشد که دارای ساختمان ساده‌ای از آثار دوره سلجوقیان است وگنبد این امامزاده در زمان سیدمجدالدین ابوالفتح وزیر معروف سلجوقیان در قرن ششم بنا شده است.



تپه باستانی آوه نیز از دیگر آثار به جای مانده از گذشته‌های دور در این روستا می‌باشد که با ارتفاع 30 متر احتمالا بقایای برج دیدبانی یا ساختمانی مرتفع است که سلطان محمد سلجوقی در چهار جانب جلگه آوه ساخته بود.



قالی، قالیچه و جوراب پشمی از صنایع‌دستی و دست‌بافته‌های مشهور زنان و دختران این روستا و مصنوعات دستی و میوه‌های خشک از عمده‌ترین سوغات آن به شمار می‌روند.



روستای هدف گردشگری آوه از طریق شهرهای ساوه و قم قابل دسترسی است.

دلیجان و نراق، شهر غار و آرامش

دلیجان از دیگر شهرستان های استان مرکزی که با جای دادن غار نخجیر استان در خود و شهر تاریخی و دست نخورده نراق جلوه های زیبایی از بهار را پیش کش مسافران نوروزی می کند.

غار نخجیر در انتظار مسافران

در فاصله 10 کیلومتری شمال شرقی شهرستان دلیجان، یکی دیگر از عجایب طبیعت با نام غار نخجیر در دل کوه کم‌ ارتقاع تخت آرام و با شکوهی خاص آرمیده است و در دل خود حکایت‌هایی چند میلیون ساله دارد.

این غار یکی از پدیده ‌های انگشت شمار جهان به‌ شمار می ‌آید که در سال 1368 توسط گروهی از کوهنوردان شناسایی شده ‌است.



دهانه اصلی این غاردارای 10 متر عرض و بین 10 تا 40 متر ارتفاع است که هر بیننده ‌ای با گذر از این دهانه و ورود به غار به حیرت و تفکرفرو می ‌رود.



این غار دارای یک شاخه‌ اصلی و چند شاخه فرعی است که تا کنون توسط افراد محلی و غار نوردان مجرب در حدود چهار کیلومتر از آن شناسایی شده و پیش بینی می شود حدود هشت تا 10 کیلومتر عمق داشته باشد.

غار نخجیر، حاصل دست طبیعت



دست خلاق طبیعت طی میلیون‌ها سال با مدد از شرایط خاص‌ آب وهوایی ‌و جغرافیایی درون غار، دهلیزها، دالان ها، کریدورها، تراس ها و حوضچه‌ های بی ‌نظیری را به وجود آورده که بازتاب نور از منشورهای بلور"کلسیت" در کنار آویزه ‌های پر حالت آن هر بیننده ‌ای را متحیر و مبهوت می‌ کند.





در گنجینه شگفتی این غار اسرارآمیز ، سنگ‌ های تزئینی با اشکال متنوع مانند عقاب، لاک پشت، گوزن، انسان، کبوتر و تندیس های عظیم ‌الجثه بلورین ایجاد شده است که بیشتر آنان از جنس آهک است.



وجود یک دریاچه در بخش انتهایی و زیردست غار که دیواره، سقف و پیکره ‌های اسرار آمیزآن را سنگ‌ های عجیب محاصره کرده، زیبایی زاید الوصفی به این غار داده ‌است و دارای تهویه ‌طبیعی هوای درونی غار در فصول تابستان و زمستان است.



رسوبات دولومیتی با رنگ آمیزی جاذب در جای ‌جای غارپتانسیل عظیمی ‌از اسفنج های بلورین و کریستاله، باغهای مرجانی و مخروط های گل کلمی شکل را خلق کرده است و دارای تالارهای عروس ، گل کلمی ، آبشارگلی ، فرسنگ و هیولا از جمله بخش های دیدنی این غار نادر و عجیب است.

آرامش اولین سوغات نراق

بهار در میان فصلهای خدا آرامش بخش ترین فصل برای دل گشایی است، شهر تاریخی نراق در استان مرکزی نیز در میان شهرهای استان همین ویژگی را دارد، وقتی خسته از دود و ماشین می شوید برای رسیدن به آرامش می توانید سری به کوچه باغهای نراق بزنید.

بافت تاریخی نراق با ترکیبی از بناهای تاریخی، معابر سنگ فرش و آب روان و باغهای حاشیه آن آرامشی را برای ساکنان به همراه دارد که در جای دیگری از شهرهای کشور قابل مشاهده نیست.



از راه ابریشم گرفته تا آبشار گیسو، خانه فاضلین نراقی، امامزاده سلیمان، امامزاده زبیده خاتون، امامزاده یحیی، بازار و کاروانسرای شمس السلطنه، آب انبار حاج عبدالباقی تاریخ نراق را تشکیل می دهد.

نراق از شمال به کوه ال، از طرف مغرب در 18کیلومتری شهرستان دلیجان، از جنوب در 20 کیلومتری روستای سینقان و از شرق در 22 کیلومتری مشهد اردهال - مرقد مطهر امامزاده سلطانعلی فرزند امام محمد باقر(ع)- قرار گرفته است.

بازار نراق، آب انبارها، خانه فاضلین نراقی، و آبشار گیسو از دیگر دیدنی های نراق است.

نوروز با دیدار از منزل تاریخی امام (ره)

در میان بیش از دو هزار اثر تاریخی و گردشگری استان مرکزی، خانه تاریخی امام خمینی رنگ و بوی دیگری دارد و توجه به ابعاد مختلف گردشگری این خانه بی شک رونق دهنده گردشگری استان است.



خانه تاریخی امام خمینی، برافراشه در مرکز شهرستان خمین از جمله آثاری است که گردشگران خاص خود را دارد و افراد مختلف از گوشه و کنار جهان و ایران خودمان به آن سفر می کنند.

خانه امید بر لبان زلال آب



امام خمینی در خانه ای در یکی از محله های خمین به نام لب رودخانه به دنیا آمد و دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خود را در این خانه و در کنار مادر و عمه خود گذاراند.



خانه دارای چند قسمت است و بیش از یک حیاط در آن دیده می شود، برج دفاعی، مسجد، آسیاب، جوی پر آب خمین و حمام با ستون های سنگی در حواشی این خانه است که در نوع خود دیدنی هستند. این خانه دارای طرحی جامع و در دست انجام است و در کنار کتابخانه و مجموعه فرهنگی در نظر گرفته شده است.



از آثار تاریخی استان مرکزی، 400 اثر به ثبت رسیده اند که خانه امام خمینی یکی از آن آثار به شمار می آید.



در کنار این خانه، کتیبه های تیمره، مسجد جامع خمین، قلعه سالار محتشم و کوه بوجه در دیدنی های این شهر بین المللی است.

اراک، حکایت شکوفه های کوهساران تا مرغان کویر و چشمه سارهای مرموز

اراک شهری در قلب کشور که از شمال به کویر و از جنوب به ارتفاعات کوهستانی می رسد و همین امر جاذبه های متناقضی را در طبیعت این شهر رقم زده به طوریکه از شکوفه های کوهساران گرفته تا مرغان کویر و چشمه سارهای مرموز و پر آب در آن به چشم می خورد.



از میان جاذبه های طبیعی اراک، بیش از همه می توان به کویر میقان که تالابی را در دل خود به یادگار دارد، کوه های مرتفع و چشمه سارهای طبیعت این شهر اشاره کرد.

ارتفاعات هفتاد قله، زیست گاه حیات وحش

زیستگاه های حیات وحش در استان مرکزی یکی از مهم ترین مناطق طبیعی و اکوتوریستی کشور است که گرچه برای برخی از هموطنان آشناست اما توسعه بعد گردگسری آن نیازمند ساماندهی و برنامه ریزی است.

این منطقه حفاظت شده است و شکار در آن ممنوع می باشد با این حال گردشگاه مناسبی برای بهارگردی است چنانکه بسیاری از مشتاقان را به سمت خود جلب می کند.

منطقه حفاظت شده هفتاد قله و همچنین منطقه حفاظت شده موته در استان مرکزی به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، وفور جانوران وحشی و پوشش گیاهی متنوع از گذشته های بسیار دور مورد توجه گردشگران، دوستداران طبیعت است.

خنکای بهاری دریاچه میقان در دل کویر میقان اراک

در شمال شرقی شهر اراک و در منطقه فراهان سفلی دریاچه فصلی قرار دارد که در فصل بارندگی پر آب شده و در فصول خشک به صورت باتلاق و نمک زار در می‌آید که به کویر یا دریاچه میقان شهرت دارد.





بهار زیباترین فصل این دریاچه است، چنانکه صبح زود راهی این منطقه شوی از دیدن جانوران کویری ومرغان دریایی بی نصیب نخواهی ماند.

زیبایی وحال و هوای این دریاچه در سکوت و صدای مرغان تعریف می شود.

چشمه های جوشان اراک

جریان سرچشمه های قره چای(رودخانه شراء ومهاجران)درغرب شهرستان اراک به علاوه وجود مناطق سرسبز در حواشی این رودخانه و همچنین اقلیم کوهستان و نقاط مرتفع جهت کوهنوردی، شهرستان اراک را از سایر مناطق جدا کرده است.

چشمه کیخسرو، هم چشمه ای بزرگ دردشت کزاز و دردامنه کوه راسوند قراردارد سرسبزی و طبیعت زیبای آن بسیار جلب توجه می کند.



به دلیل گسترش سازنده های آهکی و دولومیتی، محل تشکیل غارهای بسیاری است که از میان آنها چند غاز ار جاذبه بیشتر و اقبال عمومی برخوردار است.



غارقلعه جوق در نزدیکی روستای چهرقان از توابع بخش وفس اراک، در کوهی به نام قوزی قشلاق واقع شده است. این غار به وسیله انسان و در دل کوه حفرشده ودارای سه مدخل است.

غار سفید خانی جاذبه دیدنی اراک



بدون وسایل کوهنوردی رفتن به درون غار ممکن نیست وعلاوه بر آن دسترسی به آن کمی مشکل است، برخی معتقدند که این غار یا دهلیز به منظور دفن مردگان بوده و درواقع باید آن را آرامگاه دانست، زیرا مطابق آیین زرتشت استخوانهای مردگان را دردخمه های مخصوص می گذاشتند به عقیده باستان شناسان این مقبره ها مربوط به دوره مادها است.







غار سفید خانی در18کیلومتری جنوب شهرستان اراک در کوه سفید خانی واقع شده است ودر دامنه این رشته کوه چشمه های آب فراوانی وجود دارد که معروفترین آنها چشمه چپقلی است، از زیبایی های غار«وجود دودکش جن» است که در دهانه غاربه صورت تنوره دیده می شود.



همچنین وجود یک چاله بزرگ آب وستونهای استالاکتیتی فراوان و زیبا ازدیگرجاذبه های غار سفید خانی است.

بازار اراک، آخرین یادگار شکوه معماری ایرانی اسلامی



بازار اراک آخرین اثر و معماری ایرانی اسلامی است و زمانی که یوسف خان گرجی بنای شهر اراک را نهاد و بازار را در مرکز اصلی این شهر شطرنجی قرار داد انگار می دانست این بازار پس از 200 سال همچنان نبض تجاری استان مرکزی محسوب می شود.



بازار اراک که اراکیها به آن بازار سرپوشیده هم می گویند، زیباترین بازار قدیمی کشور است.

معماری ایرانی اسلامی این بازار در گذرها، راسته ها و حجره های به خصوص فرش فروشی همچنان دست نخورده است و حاکی از شکوه و زیبایی این معماری است. بازار در بافت شهری کشورهای اسلامی هویت می یابد و تا یک صد سال گذشته مهمترین محل خرید، تولید، مبادلات تجاری و فرهنگی و بافت مرکزی هر شهر و منطقه محسوب می شدند اما اکنون تنها مکانی برای عبور و بازدید علاقه مندان محسوب می شوند. حمام موزه چهار فصل اراک اما برخی بازارهایی که دارای معماری و زیبایی در ساخت هستند دارای جاذبه هستند و هنوز مورد نظر مردم بوده و از این اماکن برای دیدن، خرید سوغاتی و رفع برخی نیازها استفاده می شود.

موزه حمام چهار فصل مربوط به دوران قاجاریه و از آثار ارزشمند و بسیار زیبای منطقه محسوب می شود . این حمام دارای سه قسمت، حمام مردانه، زنانه و حمام اقلیت های مذهبی و مانند تمام حمام های قدیمی که از آب جاری استفاده می کردند چند متر از سطح خیابان گودتر است.



رخت کن حمام با کاشیکاری های بسیار زیبای هفت رنگ تزئین شده و سقف حمام روی هشت ستون قرار دارد که این ستون ها دارای پیچگاه های بسیار زیبا و کاشی های منقوش است.

در حال حاضر این حمام به عنوان موزه مورد بازدید علاقمندان قرار می گیرد و بنیانگذار آن شخصی به نام حاج محمد ابراهیم خوانساری بوده است.

این مجموعه کم نظیر در ضلع شرقی خیابان شاهپور قدیم و خیابان دکتر بهشتی واقع است. وجه تسمیه آن به واسطه تابلوهای کاشی است که در ارتباط با چهار فصل سال منقوش گشته و در چهار سمت سربینه حمام مردانه نصب بوده است و اکنون به موزه مردم شناسی و اثار باستانی اراک تبدیل شده است.

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به هر حال استان مرکزی با داشتن طبیعتی چهار فصل و جاذبه های تاریخی و باستانی در جرگه استان های گردشگری کشور محسوب می شود که سالانه هزاران نفر برای لذت بردن ار تفرجگاهها، آثار باستانی و تاریخی آن روانه این استان می شوند و امسال مهیاتر از سالهای پیش آماده حضور مسافران نوروزی و گردشگران بهاری است.