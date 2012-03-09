احداث 3 سد / کاشت گل محمدی در 5500 هکتار اراضی دماوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی از فراهم شدن مقدمات ساخت و بهره‏برداری از سه سد در شرق استان تهران خبر داد.

شاهرخ رامین اظهار داشت: مقدمات احداث سه سد "تارود"، "وادان" و "نمرود" فراهم شده و این طرحها در آینده‏ ای نزدیک اجرایی می ‏شود.

وی ادامه داد: همچنین عرصه‏ های باغی شهرستان دماوند افزایشی بالغ بر پنج هزار و 500 هکتاری را نشان می ‏دهد.

اختصاص 5500 هکتار از اراضی دماوند به کشت گل محمدی

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه گفت: با توجه به صرفه اقتصادی قابل توجه در کاشت بوته گیاه گل ‏محمدی، پنج هزار و 500 هکتار از اراضی زراعی دماوند به کشت این محصول اختصاص یافت.

ایجاد باغ 7000 هکتاری دماوند و فیروزکوه

وی ادامه داد: ایجاد باغ هفت هزار هکتاری یکی از مهمترین آرزوهای ما برای توسعه کشاورزی، رونق اقتصادی و تامین اشتغال امروز و ثروت آیندگان مردمان این دو خطه شهیدپرور است.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خوشبختانه امور مقدماتی اجرای این طرح به ثمر نشسته و منابع مالی آن از نهادهای کشوری و استانی تأمین شده است.

ایجاد رشته های تحصیلی مرتبط با کشاورزی

وی بیان داشت: از دیگر اقداماتی که پیرامون توسعه هرچه بیشتر صنعت کشاورزی در شهرستان دماوند به مرحله اجرا گذاشته می‏شود، گنجاندن رشته‏های تحصیلی مرتبط با کشاورزی و زنبورداری در مراکز آموزش عالی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه است.

رامین ادامه داد: این مهم در آینده ‏ای نه چندان دور درخصوص رشته‏ هایی مانند زنبورداری محقق می ‏شود.

وی درخصوص رشته دانشگاهی پرورش سیب نیز گفت: علاوه بر زنبورداری رشته دانشگاهی دیگری با عنوان پرورش سیب نیز به مراکز آموش عالی کشور راه می ‏یابد.

2000 اصله نهال برای مقابله با زمین‏خواران غرس شد

دهیار روستای سعیدآباد جاجرود از غرس دو هزار اصل نهال در حواشی رودخانه جاری در این روستا در راستای صیانت از اراضی حواشی آن از گزند زمین‏ خواران خبر داد.

حسین رحمانی افزود: سعی و تلاش مجموعه دهیاری و شورای اسلامی روستای سعیدآباد جاجرود در راستای حفاظت و صیانت اراضی حواشی این رودخانه ملی از گزند زمین‏خواران، غرس دو هزار اصل نهال در نوار کناری این رودخانه تا پایان سال 90 است.

وی اضافه کرد: در این اقدام، علاوه بر اصل صیانت از زمینهای حواشی رودخانه جاجرود از دستان ناپاک سودجویان، موضوع احیای این منطقه گردشگری نیز مورد توجه مدیریت روستای سعیدآباد قرار گرفته است.

دهیار روستای سعیدآباد جاجرود افزود: تحویل این دو هزار اصل نهال در پی مکاتبات صورت گرفته بین دهیاری روستای سعیدآباد با مسئولان منابع طبیعی استان تهران، بخشداری مرکزی شهرستان تهران و دیگر نهادهای مرتبط محقق شد.

اجرای طرح آبیاری قطره‏ای در 633 هکتار از اراضی دماوند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند از اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در 633 هکتار از باغات و اراضی این شهرستان در سال جاری خبر داد.

حمیدرضا خلیلی گفت: این میزان از اجرای طرحهای تغییر شیوه آبیاری از سنتی به تحت فشار، شامل پروژه ‏های اجرایی و در حال اجراست.

وی ادامه داد: در سال 89 نزدیک به 508 هکتار از اراضی زراعی و عرصه‏ های باغی مناطق مختلف شهرستان دماوند تحت اجرای طرحهای آبیاری قطره‏ ای قرار گرفت.

خلیلی اضافه کرد: این میزان در سایه تلاش بی ‏شائبه مسئولان شهرستانی و همچنین استقبال خوب بهره‏برداران در سال جاری به 633 هکتار افزایش یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با اشاره به ضرورت اجرای طرحهای آبیاری قطره ‏ای در این شهرستان یادآور شد: معضل آب مختص دماوند، استان تهران و کشور نیست.

وی دماوند را شهرستانی خشک و تشنه خواند و افزود: دماوند به دیار خرمی و سرسبزی شهره خاص و عام است و اغلب به عنوان منطقه‏ای تفرجگاهی خوش آب و هوا از آن یاد شده و مورد اقبال دیگر هموطنان ساکن در سایر نقاط کشور قرار می ‏گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند تصریح کرد: اما در واقع این خطه را باید شهرستانی خشک و تشنه خواند؛ چراکه سفره‏های فقیر از منابع آب زیرزمینی آن هر ساله شاهد افت سطحی چشمگیر است.

وی اضافه کرد: از این رو، مصرف بهینه منابع اندک باقیمانده آب در شهرستان دماوند در سایه سود جستن از روش‏های نوینی همچون آبیاری تحت فشار را باید راه نجات کشت و زرع این کهن ‏دیار قلمداد کرد و مورد توجه قرار داد.

"تجرک" بزرگترین پارک جنگلی شرق تهران می‏ شود

بخشدار رودهن گفت: منطقه کوهستانی تجرک رودهن در آینده به زیباترین و بزرگترین پارک جنگلی شرق استان تهران تبدیل می‏ شود.

رضا طاهرخانی گفت: تجرک به عنوان یکی از مناطق کوهستانی غرب مشرف بر شهر رودهن شاهد برگزاری آیین درختکاری بود که این منطقه در زمینی به مساحت 200 هکتار در فاز نخست تحت اجرای طرح‏های غرس نهال در 10 هکتار قرار گرفت.

وی افزود: فاز دوم درختکاری در تجرک نیز از امروز کلید خورد و بر اساس برنامه ‏ریزیهای به عمل آمده، 50 هکتار دیگر از این منطقه نیز به جمع اراضی مشمول اجرای این طرح افزوده شد.

بخشدار رودهن، این بخش را منطقه‏ای گردشگری خواند و افزود: بخش رودهن مانند بسیاری از نقاط شرق استان تهران دارای استعدادی بالقوه در زمینه توسعه صنعت توریسم و جذب گردشگر است.

وی تصریح کرد: مراجعات مکرر گردشگران به بخش رودهن برای استفاده از فضای طبیعی این نواحی همواره کمبود فضای جنگلی را به مسئولان گوشزد می‏ کند.

طاهرخانی ادامه داد: با ایجاد کمربند سبز در اطراف رودهن، این نقیصه برطرف شده و مردم و دیگر هموطنان سایر نقاط کشور می‏توانند اوقات خوشی را به همراه خانواده در آن سپری کنند؛ علاوه بر طرح‏های جنگل‏کاری، سایر پروژه‏های توریستی نیز با برنامه ‏ریزی‏های به عمل آمده در این منطقه صورتی اجرایی به خود می ‏گیرد.

وی افزود: آلاچیقهای سکونتی، پارک بازی کودکان و رستوران به همراه منطقه ‏ای امن و آرام در آینده‏ای نه چندان دور پذیرای گردشگران اغلب پایتخت‏نشین و هدیه‏ای از سوی مردم بخش رودهن است.

آمادگی 100 درصد برای هدایت مسافران نوروزی فیروزکوه وجود دارد

رئیس جمعیت هلال احمر فیروزکوه از آمادگی 100 درصد این نهاد برای هدایت مسافران نوروزی و سایر ماموریت های ابلاغی خبر داد.

علی محمد علی تبار اظهار داشت: شش تیم امدادی از 25 اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی وظیفه خطیر راهنمایی مسافران، زائران و گردشگران را در منطقه بر عهده خواهند داشت.

وی تصریح کرد: در سال گذشته پایگاه های هلال احمر فیروزکوه موفق به کسب رتبه های برتر استان و کشور در طرح راهنمایان نوروزی شدند و این مهم جز با تعامل و همکاری سایر نهادهای تابعه شهرستان امکانپذیر نمی بود.

رئیس جمعیت هلال احمر فیروزکوه همچنین از اهدا و توزیع 10 هزار جلد کتاب، برگزاری ایستگاه نقاشی برای خردسالان، برپایی چادرهای اسکان و چادرهای نماز برای اجرای فریضه عبادی نماز در تعطیلات نوروزی در سال گذشته خبر داد و افزود: انجام این امور در تعطیلات نوروز و ایام پایانی سال در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به توان و ظرفیت این مجموعه و همکاری سایر ارگان ها و نهادها بتوانیم میزبان شایسته ای برای میهمانانی که از اقصی نقاط کشور به منطقه وارد می شوند، باشیم.

توسعه آبخیزداری در فیروزکوه نیازمند اعتبارات است

رئیس اداره منابع طبیعی فیروزکوه گفت: توسعه عملیات آبخیزداری در منطقه نیازمند تخصیص اعتبارات است.

حجت الله خان محمدی افزود: با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه، 18 حوزه آبخیز در شهرستان تعریف شده که فقط در چهار حوزه جمعا به وسعت 80 هزار هکتار طرح اجرا شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه فیروزکوه سرحوزه یکی از مناطق بحرانی کشور(گرمسار) است، در جهت رونق کشاورزی و آبادانی شهرستان های پایین دست نیز باید برنامه ریزی نموده و اهتمام داشته باشیم.

رئیس اداره منابع طبیعی فیروزکوه افزود: حوزه آبخیز روستای "درده" از بخش مرکزی دارای وسعتی به میزان 22 هزار هکتار است و عملیات اجرایی آن از سال 89 با اعتبار اولیه ای بالغ بر 300 میلیون تومان آغاز شده است.

وی یادآور شد: کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح سه میلیارد و 300 میلیون تومان است که مطابق تصمیم گیریهای انجام شده در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی استان در فیروزکوه، قرار بود که یک میلیارد و 500 میلیون تومان آن تا پایان سال 90 تخصیص یابد.

خان محمدی تصریح کرد: عملا اعتباری که برای این طرح تا پایان سال جاری در نظر گرفته شده 500 میلیون تومان است که پیگیر هستیم تا آنچه را که مصوب شده دریافت نماییم.

وی از توزیع 65 هزار اصله نهال در فیروزکوه در هفته منابع طبیعی خبر داد و افزود: گونه های مثمر و غیر مثمر سازگار با منطقه از جمله "اقاقیا"، "زبان گنجشک"، "تبریزی"، گردو و انواع سوزنی برگ ها به صورت رایگان در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی فیروزکوه همچنین از هماهنگی با اداره آموزش و پرورش شهرستان به منظور توسعه فضای سبز مدارس خبر داد و گفت: این نهاد آمادگی کامل برای توسعه فضای سبز بیمارستان "امام خمینی (ره)"، تحویل اقلام مختلف گیاهی و حتی در اختیار قراردادن کارشناس به منظور اجرای طرحهای مدنظر آنان را دارد، اما متأسفانه تاکنون کسی از مسؤولان بیمارستان پیگیر اجرای این مهم نشده است.