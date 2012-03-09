نامه تقدیر همسران شهدای هسته ای به رییس جنبش عدم تعهد

به گزارش خبرگزاری مهر، همسران دانشمندان هسته ای کشورمان که مورد حملات تروربستی قرار گرفته اند طی نامه ای تقدیر و تشکر خود را از بیانیه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در رابطه با ابراز همدردی این جنبش که سفیر مصر عصر روز پنجشنبه در جلسه شورای حکام قرائت نموده و جزو اسناد اژانس بین المللی انرژی اتمی ثبت گردید اعلام کردند.

این نامه طی یک نامه رسمی توسط سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین تحویل سفیر مصر بعنوان رییس جنبش عدم تعهد شد.

در ذیل متن نامه تقدیر و همچنین بیانیه جنبش عدم تعهد آورده شده است: "شما بخوبی از حملات تروریستی به فریدون عباسی دوانی ،محمد علی محمدی، مصطفی احمدی روشن و مجید شهریاری که چهار نفر از آنان به شهادت رسیدند آگاه هستید. زمانی که جامعه بین المللی یک موضع قوی در مورد این حملات تروریستی به دانشمندان هسته ای که صلح و امنیت، رفاه و همچنین توسعه پایدار را در سراسر جهان بخطر می اندازد می گیرد قطعا از تکرار این گونه اعمال فجیع در آینده جلوگیری می کند.

با یادآوری نقش مهم جنبش عدم تعهد(نم ) در ترویج آگاهی و هوشیاری جامعه بین الملل در رابطه با این موضوع ما قدردانی صمیمانه خود را از طریق جنابعالی به تمام کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برای صدور بیانیه در رابطه با شهادت همسرانمان و همه دانشمندان برجسته هسته ای اعلام می داریم."

