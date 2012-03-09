نرخ بیکاری در یونان به بالاترین میزان خود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شمار جوانان بیکار در یونان به بالاترین میزان خود رسیده است، یعنی از هر دو فرد 15 تا 24 ساله، یک نفر یعنی 51.1 درصد از قشر جوان یونان بیکار هستند.

آمار کلی بیکاری در نوامبر 2011 به 20.9 درصد رسید، این در حالی است که شمار بیکاران در دسامبر 2010 حدود 14.8 درصد بود. هم اکنون 3.9 میلیون نفر در یونان شاغل هستند و شمار بیکاران به 1.03 میلیون نفر رسیده است.

برآوردهای اولیه نیز نشان می دهد که یونان برای خروج از بحران اقتصادی نیازمند کمک 350 میلیارد یورویی است، اما رهبران اروپای واحد تا کنون یک سوم از این مبلغ را تهیه کرده اند.

با وجود تلاش سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای کمک به یونان و جلوگیری از سرایت بحران این کشور به دیگر مناطق این اتحادیه، کارشناسان بخت اندکی را برای موفقیت آمیز بودن طرحهای ارائه شده متصور هستند.

