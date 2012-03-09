دولت مشکل تورم را حل کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های این هفته نماز جمعه ساری با قدردانی از حضور حماسی مردم مازندران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: این مردم در همه عرصه ها یار و یاور ولایت بوده و با تبعیت از فرامین رهبری آبروی نظام و دولتها را خریدند.

وی اظهار داشت: مسئولان و منتخبان مردم در خانه ملت باید قدردان حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای بوده و با خرد جمعی و دور از سیاسی کاری، به دنبال رفع معضلات موجود در جامعه باشند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه بیکاری و تورم مشکل لاینحل کشور و استان بوده است، تصریح کرد: دولتمردان و نمایندگان باید با مشارکت یکدیگر در جهت رفع این معضل باشند.

طبرسی با بیان اینکه حضور مردم مازندران در انتخابات اخیر بسیار چشمگیر بوده است، یادآور شد: دشمن از این حضور ملت در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی هراسان است.

وی با اعلام اینکه مردم دوستدار نظام اسلامی بوده و برای اقتدار ایران و ایرانی از هیچ تلاشی فرو گذار نیستند، اظهار داشت: برگزاری یادواره های شهدا در مازندران الگوی کشوری شده که باید آن را قدر نهاد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سالروز تاسیس نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی (ره) به فرمان معمار کبیر انقلاب، افزود: امام خمینی با تاسیس این نهاد در جهت کمک به محرومان و مستمندان جامعه گام های اساسی و هدفمندی را صورت دادند.

وی بیان داشت: کمیته امداد و نهادهای مردمی ذیل مقام معظم رهبری از یادگارهای امام راحل بوده و باید در حراست و نگهداری از این میراث های گران بها تلاش کرد.

طبرسی با اشاره به اینکه مردم مازندران در نوعدوستی و کمک به همنوع پیشگام هستند، از آنان خواست در آستانه سال نو با حضور در پایگاههای کمیته امداد امام خمینی (ره) به یاری مستمندان و محرومان بشتابند.