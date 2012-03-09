سند همکاری جابجایی فرامرزی گونه ها و نمونه های زیستی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر محمدی فاضل در نشست خبری که پیش از ظهر امروز برگزار شد، گفت: ایران امروز میزبان کشورهای عضو اکوست که در خصوص همکاریهای زیست محیطی بویژه در حوزه تنوع زیستی به بحث و تبادل نظر می پردازند.

وی با بیان اینکه این کشورها گستره وسیعی از ارتفاعات قفقاز تا سواحل دریای عمان و خلیج فارس را در بر می گیرند، افزود: این کشورها تنوع اکوسیستمی قابل توجهی دارند که وجود این تنوع اکو سیستمی، تنوع زیست بومی در شرایط خاصی را برای گونه های حفاظت شده در منطقه کشورهای عضو اکو بوجود می آورد.

محمدی فاضل با بیان اینکه توسعه محدودیت های زیست محیطی فراوانی برای اکوسیستم های مشترک کشورهای عضو اکو ایجاد کرده، اظهار داشت: در این اجلاس علاوه بر همکاری مشترک و متقابل به خاطر وجود مناطق مشترک تبادل گونه های زیستی، تکثیر در اسارت گونه ها، حمل و نقل غیر قانونی و قاچاق گونه های زیستی و همکاری های علمی و تخصصی از محورهای اصلی هستند.

به گفته معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست، کشورهای عضو اکو در نشست اول که صبح امروز برگزار شد اقدام به ارائه گزارش ملی از شرایط خاص زیست بومی خود و همچنین تهدیدات این زیست بوم ها و اقدامات لازم برای مقابله با این تهدیدات کردند.

وی اظهار داشت: در نشست دوم که بعد از ظهر امروز برگزار می شود در خصوص همکاری های دو جانبه و چند جانبه نظیر ایجاد پارک صلح و محیط زیست، بین ایران و ارمنستان، ایران و ترکمنستان، ترکمنستان و ازبکستان، پاکستان و افغانستان، آذربایجان و ترکیه بحث و تبادل نظر می شود.

به گفته محمدی فاضل، جلسه بعد از ظهر در 4 گروه تخصصی، اسناد عملیاتی امضا می شود که همکاری های مشترک برای حفاظت و پایش، تاسیس مناطق حفاظت شده مشترک و بین مرزی، مقابله با قاچاق گونه های وحشی، محصولات زیستی و اجزای گونه ها و برنامه های مشترک حوزه اکو در زمینه محیط زیست می پردازد.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست، تصریح کرد: خروجی جلسه امروز منجر به تصویب یک سند همکاری بین کشورهای عضو در این 4 محور می شود که پس از تصویب برای کشورهای عضو لازم الاجرا خواهد بود.

به گفته وی، بر این اساس باید هر یک از کشورها نقشه جغرافیایی مناطق حفاظت شده خود را تهیه کرده و در خصوص یک برنامه مدیریتی مشترک به توافق برسند.

محمدی فاضل افزود: این سند بین 10 کشور عضو اکو لازم الاجراست و کارشناسان و مسئولان رده های مختلف سازمان های محیط زیست در کشورهای عضو اکو در خصوص تصویب این سند راهکارهای لازم را امروز ارائه می دهند.

وی در پاسخ به اینکه ضمانت اجرایی این توافقات چیست، تاکید کرد: اساسا ضمانت اجرایی تمام توافقات بین المللی احترامی است که کشورهای عضو به اینگونه تعهدات می گذارند اما در صورتیکه کشوری اصرار به رعایت نکردن قوانین موجود در کنوانسیون ها داشته باشد در طی مراحل مختلف جرائمی نظیر سلب حق رای، تعلیق عضویت و یا لغو عضویت برای آن کشور در نظر گرفته می شود.