عوض حیدر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه تشدید فضای خفقان و ارعاب از مهم‌ترین راه‌هایی است که حکومتهای سرکوب گر برای کنترل جامعه خود از آن بهره می‌گیرند، اظهار داشت: حکومت حاکم بر عربستان سعودی یکی از همین حکومت‌های ظالمانه و سرکوبگر است که به عنوان حکومتی دیکتاتوری از هیچ ترفندی برای کنترل و تحت نظر گرفتن جامعه دریغ نمی‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اخباری مبنی بر تلاش آمریکا و متحدان غربی‌اش برای تجزیه عربستان را تایید می‌کنید، تصریح کرد: این خبر صحت دارد و عربستان باید بداند که آمریکا و استکبار جهانی هر زمانی به این نتیجه برسد که مقامات عربستان توان تأمین خواسته‌های آنها را در منطقه ندارند، بدون تعلل زمینه فروپاشی آن را فراهم خواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تاریخ مصرف عربستان برای آمریکا به پایان رسیده و مقامات آمریکا امروز با مشاهده موج بیداری اسلامی به درستی درک کرده‌اند که مقامات عربستان بین ملت این کشور جایگاهی نداشته و نمی‌توانند سیاستهای مورد نظر آنها را پیاده کنند بنابراین به زودی حمایت خود را از آل‌سعود قطع می‌کنند.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها مقامات عربستان را بین آسمان و زمین و در شرایطی بحرانی رها می‌کنند زیرا تجربه نشان داده چنین شیوه برخوردی قاعده استکبار و آمریکا در کشورهایی است که دست نشانده‌های آنها در مسند کار هستند و نمونه‌های آن را می‌توان در کشورهای مختلف از جمله لیبی و مصر مشاهده کرد.

حیدر پور تاکید کرد: به زودی استکبار جهانی با ایجاد دودستگی، زمینه تقسیم و تجزیه عربستان را به شرق و غرب و شمال و جنوب پیگیری می‌کند.

وی یادآور شد: عربستان که امروز در بحران مشروعیت گرفتار شده در تلاش است تا به نوعی با اقداماتی از جمله دخالت در سوریه به بهانه دفاع از حقوق ملت این کشور حمایت آمریکا از خود را تداوم بخشد.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که تاریخ مصرف عربستان برای آمریکا به پایان رسیده چنین اقداماتی نتیجه بخش نخواهد بود و تجزیه قریب‌الوقوع عربستان روی می‌دهد.

وی اضافه کرد: موج بیداری اسلامی که عربستان سعودی را در نوردیده به زودی حکومت این کشور را به دست ملت عربستان اعم از شیعیان و اهل تسنن می‌سپارد.