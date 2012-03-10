استقرار گروه راهنمایان نوروزی در ملارد

مجتبی طاعتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قابل اهمیت دانستن بحث گردشگری در این شهرستان گفت: جاذبه توریستی و زیست محیطی این شهرستان از عوامل قابل اهمیتی است که در بحث گردشگری می توان به آن پرداخت.

این مسئول با اشاره به تمایل مردم از بازدید دشت شقایق، افزود: دشت شقایق در اخترآباد از جاذبه های توریستی است، که همه ساله مشتاقان طبیعت را در این شهر گرد می آورد، به همین منظور در ابتدای ورودی ملارد اکیپ راهنمایان نوروزی با در اختیار قرار دادن بروشور نقشه شهر و جاذبه های توریستی، سعی و اهتمام خود را بر رضایتمندی مردم قرار داده است.

وی بیان کرد: انجمن جمعیت هلال احمر این شهرستان با تدابیری چون برپایی خیمه نماز، برگزاری ایستگاه نقاشی در کنار پارک ها و باغ هایی چون باغ ملت، همچنین استقرار بانوان امدادگران ، آماده سازی اکیپ هایی از اورژانس، آتش نشانی و هلال احمر، آمادگی خود را جهت خدمت رسانی به مردم ایجاد کرده است.

رئیس انجمن جمعیت هلال احمر شهریار با اشاره به جاذبه های توریستی ملارد بیان کرد: طبیعت بکر و وجود باغات و فضای مناسب تفریحی این شهر، وجود امامزاده بی بی سکینه، از نمونه جاذبه های توریستی این شهرستان است.

وی گفت: سالنامه آموزشی که تقویم هایی است با مطالب امدادی و ضرورت های رسیدگی به بیماران تهیه شده در ورودی شهر به بازدید کنندگان و مهمانان نوروزی داده می شود.