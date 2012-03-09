12 اسفند در تاریخ ایران اسلامی ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبه های نماز جمعه این هفته شیروان ضمن قدردانی از حضور دشمن شکن مردم شیروان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: 12 اسفند امسال در تاریخ ایران اسلامی برای همیشه ماندگار شد و مردم وفاداری، عشق و علاقه قلبی خود را به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و ارزشهای والای نظام اسلامی به جهانیان نشان دادند.

وی با بیان اینکه منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی باید به عهد وپیمان خود به مردم و نظام عمل کنند ادامه داد: نمایندگان عزیزی که رای بالای مردم را در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی کسب کردند، موظفند در راستای عمل به عهد و پیمانی که با مردم بسته اند و وعده هایی که در طول مدت تبلیغات انتخابات به آنان داده اند عمل کنند، چرا که در پیشگاه خداوند متعال مسئولند.

حجت الاسلام کوثری افزود: انتخابات امسال بیش از هر زمانی دیگری از حساسیت خاصی برخوردار بود و مردم با هوشیاری، بصیرت و آگاهی با حضور در پای صندوق های رای، نظام اسلامی را عزت بخشیدند و دشمنان را از امیال شیطانی شان نا امید و مایوس کردند.

خطیب نماز جمعه شیروان تصریح کرد: منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی باید تلاش کنند تا فضای کشور برای سازندگی هرچه بیشتر فراهم شود.

وی با اشاره به هفته نیکوکاری گفت: مردم ایران با شرکت در جشن نیکوکاری تابلوی زیبایی از دگر دوستی و نوع دوستی خود را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه شیروان کمک به نیازمندان جامعه، به ویژه در آستانه سال نو را امری ضروری دانست و افزود: ترویج و اشاعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری از تاکیدات دین مبین اسلام، انبیاء و اولیاء الهی و پایه و اساس کار کمیته امداد است.

کوثری تصریح کرد: اجر و ثواب یاری رساندن به محرومان و نیازمندان جامعه، برای پیشگامان این حرکت معنوی و برای نیکوکاران و خیرین، باقیات و صالحات خواهد بود .

حجت الاسلام کوثری در پایان از کلیه عوامل اجرای انتخابات تشکر کرد.

وی همچنین از مردم خواست تا در حفظ حراست از منابع طبیعی که از نعمتهای الهی است بکوشند.