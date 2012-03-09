350 پرونده حقوقی ادارات اردبیل راکد مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی رضایی ظهر جمعه در نخستین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان عنوان کرد: این مسئله باید هر چه سریعتر توسط باید مشاوران حقوقی دستگاهها پیگیری و تکلیف پرونده ها مشخص شود.

در این جلسه استاندار اردبیل نیز خواستار حفاظت بیش از پیش بیت المال توسط مسئولان و مدیران شد تصریح کرد: مسئولان و کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی باید دقت و نظارت بیشتری به این موضوع داشته باشند.

سید حسین صابری با بیان اینکه در برخی از دستگاههای اجرایی جایگاه مشاور حقوقی را افراد غیرمتخصص تصدی کرده است، از مدیران خواست افراد مجرب، کارشناس و متخصص را در حوزه حقوقی بکار گیرند.





