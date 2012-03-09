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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

امام جمعه همدان:

حضور حماسی مردم در انتخابات پیروزی ماندگاری برای نظام است

حضور حماسی مردم در انتخابات پیروزی ماندگاری برای نظام است

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: حضور حماسی مردم در انتخابات یک پیروزی ماندگار برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی در خطبه های این هفته نماز جمعه همدان اظهار داشت: مردم با حضور گسترده خود در انتخابات 12 اسفند دشمنان را ذلیل و دوستان را شاد کردند.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به برگزاری اجلاس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب و تمامی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان از حضور مقتدرانه و حماسی مردم در این صحنه قدردانی نمودند.

آیت الله محمدی با تاکید بر اینکه بی توجهی به نصیحت افراد دلسوز و عالم موجب پشیمانی است، اظهار داشت: برخی افراد پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قصد تخریب منتخبان را دارند که این امر باعث دلسردی فرد منتخب و عدم موفقیت وی در مسئولیت هایش خواهد شد.

وی با بیان اینکه نصیحت برادر مومن در خفا باعث شخصیت بخشی به وی می شود، افزود: نصیحت کننده باید در مقام نصیحت تخصص داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در ادامه به در پیش بودن هفته منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: باید از تمام مواهب الهی به نحو شایسته بهره برد.

کد مطلب 1555585

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