دولت فقط نظاره گر گرانیهاست/ نگذارید به طبقه مستضعف سخت بگذرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های این هفته نماز جمعه ورامین با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سال نو و خریدهای عید افزود: مسئله گرانی و تورم مردم را در تنگنا قرار داده و توان طبقه مستضعف را از بین برده است.

وی بیان داشت: عده ای اجناس مورد نیاز مردم را یا وارد می کنند یا از هر طریق دیگر آماده فروش می سازند و به هرقیمت که خود می خواهند عرضه می دارند که دولت باید سهمی در خنثی کردن این مشکلات داشته باشد، منطقی نیست که هرکس کالای مورد نیاز مردم را به هر قیمتی که می خواهد بفروشد.

نماینده ولی فقیه در ورامین اضافه کرد: این سبک فروش برکت هم ندارد، انصاف هم نیست، اگر یک کاسب با انصاف باشد قطعا برکت را در زندگی و درآمد خود حس خواهد کرد.

نگذارید به طبقه مستضعف سخت بگذرد

وی سپس کمیته امداد امام خمینی(ره) را یادگاری ماندگار و مؤثر از امام راحل خواند و اضافه کرد: فکر بلند ایشان همواره متوجه طبقه ضعیف جامعه بود، کسانی که تمکن مالی دارند باید دست مستضعفان را بگیرند و نگذارند به این طبقه سخت بگذرد، به ویژه اگر مستضعف از نزدیکان و بستگان باشد.

آیت الله محمودی گلپایگانی تأکید کرد: کسانی که به فقرا کمک می کنند مأجور هستند، دنیا دار امتحان است، هرکس به طریقی امتحان می شود، کسی با فقر و صبر در فقر و کسی با ثروت امتحان می گردد، در این فرصتهاست که برخی در امتحان موفق می شوند و برخی شکست می خورند.

وی سپس ضمن تقدیر از مردم شهیدپرور شهرستان ورامین عنوان کرد: طبق بیان مسئولان کمیته امداد، مردم ورامین بیشترین سهم کمک به فقرا بالاخص در پرداخت زکات را در بین شهرستانهای استان داشتند و این امر جای بسی خرسندی است.

عید نوروز، عیدی ملی و پسندیده است

باسابقه ترین امام جمعه کشور در ادامه با اشاره به نزدیک بودن سال نو، عید نوروز را یک عید پسندیده ملی خواند و افزود: ایرانیان باستان از روز اول بهار تا سیزدهم هر روز را به نامی خوانده و کار خاصی انجام می دادند، این عید فرصتی است برای نظافت زندگی و خانه مردم و نیز دید و بازدید دوستان، همسایگان و آشنایان و یا رفتن به سیاحت و مسافرت و بسیار پسندیده است.

وی نسبت به برخی معاصی در مسافرت هشدار داد و تصریح کرد: برخی به سیاحت می روند و همراه با آهنگ و رقص و … وارد گناه می شوند، مراقب باشید، حتی در سفر نیز به اطراف خود همراه با خضوع در برابر قدرت پروردگار بنگرید.

انسان متقی خودنگهدارست و بر هوای نفس خود غلبه دارد

وی در بخش دیگری از خطبه ها، پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی افزود: تقوا به معنای تحفظ است و تحفظ یعنی خودنگهداری، انسان متقی خودنگهدارست و بر هوای نفس خود غلبه دارد و زمام امور به دست عقل وی است و آگاه و بیناست و خیر و شر را تشخیص داده و از شر اجتناب کرده خود را از گناه و معصیت نگاه می دارد.

امام جمعه ورامین ادامه داد: عقل حجت داخلی پروردگار است، علت اساسی قرار گرفتن افراد در جهنم عدم تعقل و بهره گیری از عقل در دنیاست.

اگر تمام دنیا علیه ملت ما متحد شوند شکست خواهند خورد

وی در ادامه، حضور پرشور مردم در انتخابات را قابل ستایش دانست و اضافه کرد: علیرغم آن همه تبلیغات دامنه دار دشمنان، حضور مردم در انتخابات بسیار باشکوه بود.

آیت الله محمودی ادامه داد: تبلیغات دشمنان حتی حضور را پرشورتر کرد، رحمت خدا بر این مردم، بدانید که تا زمانی که مردم ما بیدار باشند اگر تمام دنیا علیه ملت ما متحد شوند شکست خواهند خورد.

وی بیان داشت: در تمام دنیا، کشوری نیست که انتخاباتی در این سطح بالا باشد که مردم آزادانه در آن شرکت کنند و به اصل نظام رأی دهند، باید خداوند را بر این نعمت شاکر باشیم.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در پایان خطاب به افرادی که به این مردم و کشور خیانت می کنند و علیه آنها قدم بر می دارند و یا قلم می زنند، عنوان کرد: حضور پرشکوه مردم را ببینید و از آن عبرت بگیرید.