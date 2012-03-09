به گزارش خبرنگار مهر، اصغر محمدی فاضل معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست روز در حاشیه نشست جابجایی فرامرزی گونه‌ها و نمونه‌های زیستی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: زیست بوم های خشکی، دریایی، ساحلی و آبهای داخلی خدمات متعددی را ارائه می کنند که برای توسعه پایدار و رفاه انسانها و به ویژه کمک به کاهش فقر در دنیا دارای اهمیتی انکار ناپذیر است.

وی یاد آور شد: امروزه در این تردیدی نیست که از بین رفتن تنوع زیستی تداوم حیات بشر را به خطر می اندازد و برای مدیریت جهانی این موضوع سازمانها و فرایندهای متعددی در جهت بهبود و ارتقای روابط بین تصمیم سازان و جوامع علمی در باره درک اهمیت حیاتی تنوع زیستی و خدمات زیست بومی مشارکت و همکاری داشته اند.

صاحبنظران معتقدند که این ارتباط بایستی تقویت و مستحکم شود تا بتوان به طور موثرتر چالشهایی را که منجر به تخریب تنوع زیستی می شود به نمایش گذاشت.

فاضل ادامه داد: با گذشت حدود دو دهه از تاسیس کنوانسیون تنوع زیستی و پس از طی یک فرایند مشورتی ، کشورهای عضو کنوانسیون، در ژوئن سال 2010 در شهر بوسان – کره جنوبی با تشکیل یک ساختار جدید با عنوان ' سازوکار بین الدولی تنوع زیستی و خدمات زیست بومی' موسوم به IPBES موافقت کردند.

فاضل ادامه داد: این توافق با هدف گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جهت تصمیم گیری در سطوح مختلف سیاستگذاری همانند معاهده های زیست محیطی بین المللی و منطقه ای و توسعه مذاکرات مرتبط با سیاستگذاری انجام گرفت.

وی افزود: به دنبال آن در دسامبر سال 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد این تصمیم را بررسی و مورد تایید قرار داد و تعیین موضوعات کلیدی این سازوکار را به بیست و ششمین جلسه شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد UNEP واگذار کرد که در فوریه سال 2011 مطرح و مصوب شد.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست گفت: در واقع می توان گفت IPBES با ساختاری مشابه با پانل بین الدولی تغییر اقلیم (IPCC)، به نیازهای دولتها در زمینه اطلاعات علمی تنوع زیستی پاسخ خواهد داد و تلاش می کند برای تصمیم گیران سیاسی کشورها، داده های قابل اطمینان، مستقل و معتبری در باره وضعیت و روند تخریب تنوع زیستی تهیه کند و آنها را قادر سازد تا بتوانند تصمیمات آگاهانه و درستی در حفاظت از تنوع زیستی اتخاذ کنند.

به گفته وی، این فرایند از طریق تبادل موافقت نامه های چند جانبه زیست محیطی با سایر ذینفعانی که دغدغه حفاظت از تنوع زیستی را دارند انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه در این ساز و کار چهار وظیفه اصلی برای IPBES مشخص شده است گفت: شناخت و اولویت بندی نمودن داده‌های علمی و کلیدی مورد نیاز تصمیم سازان و تسریع در تولید دانش زیست محیطی ، انجام مطالعات دوره‌ای و به هنگام تنوع زیستی، خدمات زیست بومی و موضوعات مرتبط ، حمایت از تدوین راهبردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و اجرای آنها از طریق معرفی ابزارها و روش‌های کارآمد و اولویت بندی ظرفیت سازی های کلیدی مورد نیاز جهت افزایش تعامل بین دانش و سیاست و فراهم نمودن حمایتهای مالی و معنوی در زمینه‌های اولویت دار از جمله این وظایف است.

فاضل ادامه داد: در نهایت خروجی نشست بوسان- کره جنوبی شامل اصول کلیدی برای ایجاد یک راهکار علمی، معتبر، مرتبط و برمبنای سیاستگذاری مناسب، با مشارکت کامل و موثر کشورهای عضو با رویکرد چند بخشی و شناخت مفاهیم منطقه ای است.

وی گفت: اکنون این نشست توسط برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP)، با میزبانی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت دولت‌های نروژ و کره جنوبی و با حضور حدود یکصد نفر از متخصصان، صاحبنظران، کارشناسان ارشد و تصمیم گیران زیست محیطی کشورهای منطقه و نیز نهادهای بین المللی مرتبط همانند ازجمله سازمان همکاری اقتصادی، سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد ، برنامه عمران سازمان ملل ،سازمان خوارو بار جهانی ،برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و چند نهاد بین المللی دیگر برگزار می شود.

فاضل اظهارداشت: تاکنون حضور کشورهای آذربایجان، افغانستان، پاکستان، هند، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، ترکیه، بنگلادش، بوتان، عراق، لائوس، لبنان، مالدیو، نپال، سری لانکا، یمن، کره جنوبی، ژاپن و ناظرانی از چند کشور اروپایی و افریقایی تایید شده است.

وی گفت: این نشست با هدف دستیابی به موضوعاتی از قبیل معرفی این سازوکار جدید به کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، ارائه گزارش پیشرفت کار و اخذ نظرات کشورهای شرکت کننده ، بررسی اسناد رسمی تهیه شده با همکاری آژانس‌های سازمان ملل متحد ازجمله سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد، سازمان خواربار جهانی ،برنامه عمران سازمان ملل متحد و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد جمع بندی نظرات کشورها با هدف حصول به مواضع مشترک (یا مشابه)، بررسی راهکارهای تشریک مساعی با سایر معاهدات زیست محیطی و تبادل تجربیات و آموخته ها در زمینه تنوع زیستی و خدمات زیست بومی کشورهای شرکت کننده برگزار می شود.