همایش دبیران فعال کانونهای دانشجویی و طلاب کشور در شهریار برگزار شد

مرتضی رضایی با اشاره به برگزاری این همایش در روز جاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش که با حضور 350 زن و 350 مرد جوانان فعال در جمعیت هلال احمر در رده سنی 18 تا 30 سال برگزار شد.

این مسئول با اشاره به اهمیت نقش آموزش در بروز رسانی اطلاعات جوانان، گفت: آموزش و توجه به ارتقا سطح کیفی یادگیری، از رویکردهای این سازمان بوده و بر همین اساس کارگاه هایی با محورهایی از خلاقیت، ابتکار عمل و مهارتهای زندگی، نمونه هایی از الزامات آموزشی برای این اعضا برگزار می شود.

وی با بیان ابعاد رسالت جمعیت جوانان هلال احمر گفت: این جمعیت در سه بعد رسالت خود را سازماندهی می کند که این رسالتها عبارتند از امداد و نجات، راهنمای مسافرین نوروزی، آموزش داوطلبان عضو هلال احمر و تمامی سعی و اهتمام خود را بر اجرای موفق این سه مهم به کار می بندد.



