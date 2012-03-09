ملت ایران جواب قاطعی به دشمنان داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی ظهر جمعه در همایش پیروزی ملت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس اظهار داشت: ملت ایران در روز 12 اسفند با حضور حداکثری و بی نظیر خود بار دیگر وحدت و همدلی را به جهانیان نشان دادند و ثابت کردند که تحریمها بر آنان اثر ندارد.

وی افزود: ملت ایران پس از گذشت 33 از پیروزی شکوهمند انثقلاب اسلامی همچنان استوار و با اقتدار بر ارزشهای انقلاب و ارمانهای امام و شهدا پایبند هستند و به تبعیت از منویات مقام معظم رهبری تمام توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در حال حاضر شعور سیاسی و هوشیاری ملت بصیر ایران افزایش یافته است و به رغم تبلیغات سوء دشمنان در زمان قبل و حین انتخابات مبنی بر عدم حضور مردم ملت ایران حماسه بی نظیری را خلق کردند و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان کوبیدند.

گروسی با اشاره به حضور پرشور جوانان به خصوص رای اولی ها در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جوانان آینده سازان این مرزو بوم هستند و با ید توجه ویژه به آنان شود.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این زمینه مجلس اهتمام ویژه ای به مسائل جوانان دارد و به طور قطع در این دوره اقدامات مسئولین در بحث جوانان بیش از گذشته تحقق می یابد.

وی از تمامی شهروندان شهرستانهای شهریار و قدس و ملارد برای حضور پرشور در انتخابات تقدیر و تشکر و اعلام کرد: یکی از اولویتهای اساسی در مجلس نهم شناسایی بررسی و رفع مشکلات اساسی شهروندان و بیکاری جوانان است.

گروسی اضافه کرد: شهروندان می توانند مشکلات خود را اعلام کنند تا مدیران اقدامات لازم را برای رفع آنها انجام دهند.