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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

گروسی:

ملت ایران جواب قاطعی به دشمنان داد

ملت ایران جواب قاطعی به دشمنان داد

قدس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهریار، قدس ملارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ملت ایران باحضور بی نظیر خود در روز 12 اسفند پاسخ قاطعی به دشمنان دادند، گفت: تحریمهای دشمنان نه تنها بر ایران اثر ندارد بلکه باعث پیشرفت روز افزون کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی ظهر جمعه در همایش پیروزی ملت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس اظهار داشت:  ملت ایران در روز 12 اسفند با حضور حداکثری و بی نظیر خود بار دیگر وحدت و همدلی را به جهانیان نشان دادند و ثابت کردند که تحریمها بر آنان اثر ندارد.

وی افزود: ملت ایران پس از گذشت 33 از پیروزی شکوهمند انثقلاب اسلامی همچنان استوار و با اقتدار بر ارزشهای انقلاب و ارمانهای امام و شهدا پایبند هستند و به تبعیت از منویات مقام معظم رهبری تمام توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

این نماینده   مجلس عنوان کرد: در حال حاضر شعور سیاسی و هوشیاری ملت بصیر ایران افزایش یافته است و به رغم تبلیغات سوء دشمنان در زمان قبل و حین انتخابات مبنی بر عدم حضور مردم ملت ایران حماسه بی نظیری را خلق کردند و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان کوبیدند.

گروسی با اشاره به حضور پرشور جوانان به خصوص رای اولی ها در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جوانان آینده سازان این مرزو بوم هستند و با ید توجه ویژه به آنان شود.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این زمینه مجلس اهتمام ویژه ای به مسائل جوانان دارد و به طور قطع در این دوره اقدامات مسئولین در بحث جوانان بیش از گذشته تحقق می یابد.

وی از تمامی شهروندان شهرستانهای شهریار و قدس و ملارد برای حضور پرشور در انتخابات تقدیر و تشکر و اعلام کرد: یکی از اولویتهای اساسی در مجلس نهم شناسایی بررسی و رفع مشکلات اساسی شهروندان و بیکاری جوانان است.

گروسی  اضافه کرد: شهروندان می توانند مشکلات خود را اعلام کنند تا مدیران اقدامات لازم را برای رفع آنها انجام دهند.

کد مطلب 1555595

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