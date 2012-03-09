به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله کارگر صبح جمعه در دیدار با مربیان فنی و حرفه ای شهرستان طبس با اشاره به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای برای اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: فناوری مبنای اصلی پیشرفت اقتصاد ملی و بین المللی است و توسعه قابلیت های نیروی انسانی، یکی از پیش شرط های محوری برای تحقق قابلیت های فناوری ملی به شمار می رود.

وی افزود: با تغییر رویکرد کشورها از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دانش محور سه محور نوآوری، فناوری و شایستگی اهمیت قابل توجهی یافته است.

کارگر بیان داشت: بهبود شایستگی ها و مهارت های نیروی انسانی و توانمندی های یادگیری آنها و نیز گسترش آموزش های فنی و حرفه ای مهمترین ابزار های سیاست علم، فناوری و نوآوری هستند.

وی سیاست کاری این اداره کل در سال آینده را مبتنی بر سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعلام کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در این دیدار در مورد خرید وسایل کمک آموزشی برای این مرکز قول مساعد داد و در مورد راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی در طبس نیز عنوان کرد: ابتدا باید نیاز سنجی آموزشی در سطح شهرستان توسط این مرکز صورت گیرد و سپس نسبت به پیگیری احداث آن اقدام شود.