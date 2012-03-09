نخستین همایش توسعه توسعه پایدار در مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر شورای عالی استانهای کشور پیش از ظهر جمعه در این همایش، توجه به صانیع بزرگ پتروشیمی، نفت و گاز و با حفظ شرایط جغرافیایی در مازندران توسعه صادرات در این بخش را در قالب برنامه چشم انداز توسعه در این استان ضروری دانست.

صابر ابوطالبی، تحقق این اهداف را در گرو همکاری و تعامل بیشتر مسئولان مازندران و کشوری دانست و افزود: متاسفانه در گذشته به بهانه حفظ سر سبز ماندن مازندران این استان در توسعه صنایع مهم در مقایسه با دیگر استانهای کشور عقب مانده و باید توجه ویژه تری شود.

دبیر برگزاری نخستین همایش توسعه پایدار و بهره گیری از ظرفیتهای استانی در مازندران گفت: ارائه راهکارهای مهم و تاثیرگذار صنعت نفت و گاز در مازندران با حفظ شرایط اقلیمی استان در راستای سیاستهای برنامه پنجم از اهداف مهم است.

حسین قاسم زاده با بیان اینکه مازندران با دارا بودن امکانات طبیعی وخدادادی، وجود زیرساختهای دریایی، هوایی و زمینی می تواند به عسلویه دوم در کشور تبدیل شود، افزود: پیش بینی می شود با ارائه حدود 10 طرح مهم زیربنایی و آینده دار، تحقق اجرای طرح های بزرگ صنعتی در بخش نفت وگاز در مازندران عملی شود.

وی اضافه کرد: طرح های ارائه شده در کارگروه های ویژه کارشناسی بررسی و پس از تصویب حداقل چند طرح از میان 10 طرح پیشنهادی در جلسه دوم این همایش که اواخر بهار سال آینده برگزار خواهد شد، برنامه های اجرایی شدن آن پیش بینی خواهد شد.