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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

حجت الاسلام رضایی بیرجندی:

حل مشکلات مردم پاسخ به حضور حداکثری آنان در انتخابات است

حل مشکلات مردم پاسخ به حضور حداکثری آنان در انتخابات است

بیرجند - خبرگزاری مهر: امام جمعه بیرجند با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: حل مشکلات مردم باید به عنوان پاسخ و پاداش حضور حداکثری آنان در این انتخابات باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبه های این هفته نماز جمعه بیرجند، با اشاره به حماسه تاریخی مردم ایران در انتخابات 12 اسفند، اظهار داشت: مسئولان و نمایندگان مجلس نهم باید با حل مشکلات مردم از حضور پرشور و آگاهی ملت در انتخابات، تشکر عملی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان اسلام برای حضور حداقلی مردم در انتخابات برنامه ریزی کرده بودند، افزود: مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس نهم دشمنان را مایوس کرده است.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه حضور حداکثری و پرشور مردم در انتخابات مسئولیت مسئولان را سنگین تر می کند، تصریح کرد: در این راستا مسئولان و نمایندگان باید با شناسایی و رفع مشکلات مردم را در جامعه امیدوار کرده و زمینه برای حضور مردم در تمام عرصه اجتماعی را فراهم کنند.

وی تاکید کرد: همچنین جریانات سیاسی نیز نباید بحث برنده و بازنده را در انتخابات مطرح کنند، زیرا با این گونه مباحث، دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دلشاد می شوند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره حضور بیش از 30 میلیون نفر در پای صندوقهای رای، اظهار داشت: به تدبیر رهبر معظم انقلاب، مردم با حضور پرشور در انتخابات به نظام جمهوری اسلامی و پشتوانه مردمی آن رای دادند و اثبات کردند که این شجره طیبه مستحکم است.

امام جمعه بیرجند در پایان به تحریمهای مختلف علیه ایران اشاره کرد و گفت: در انتخابات مجلس نهم با حضور گسترده مردم در صحنه، ضد انقلابیون خارجی فهمیدند که به چیزهای بیهوده دلبسته اند و تحریم برای این مملکت موثر نیست.

کد مطلب 1555607

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