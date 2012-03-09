پیام اصلی حضور مردم در انتخابات حمایت از نظام و آرمانهای انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی در خطبه های این هفته نماز جمعه سنندج اظهار داشت: علیرغم تمامی تبلغیات پوچ دشمن مردم کشورمان با حضور حماسی و پرشور خود در صحنه بار دیگر ضمن حمایت کامل و قاطع از نظام اسلامی و آرمان های انقلاب توطئه های دشمن را خنثی کردند.

وی عنوان کرد: دشمن از سال گذشته تاکنون با بهانه های مختلف مردم را برای حضور در انتخابات دلسرد می کرد و از تمامی توان خود در این راستا بهره برداری کرد ولی مردم آگاه و بصیر ایران اسلامی بدون توجه به این توطئه ها، ضمن عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری بار دیگر بر حمایت کامل و قاطع خود از نظام اسلامی تاکید کردند.

نماینده منتخب مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم استان کردستان و سایر نقاط کشورمان در صحنه انتخابات 12 اسفند یادآور شد: مردم در این روز وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن عملی کردند و در حال حاضر نوبت به مدیران و مسئولان رسیده است که با فعالیت بهتر زمینه را برای خدمت گذاری مناسب به آنها فراهم کنند.

وی در ادامه ضمن تبریک ایام هفته جشن نیکوکاری گفت: مشارکت در برنامه های خداپسندانه همچون جشن نیکوکاری یک نیاز اصلی در راستای تقویت وحدت و برادری در سطح جامعه است و انتظار می رود که مردم مشارکت بهتری در برنامه های این چنین در سراسر کشور داشته باشند.

ماموستا مجتهدی ضمن تقدیر از اقدامات و برنامه های کمیته امداد در راستای کمک به افراد محروم و نیازمند جامعه افزود: تاسیس کمیته امداد از سوی امام راحل (ره) از جمله بهترین اقدامات در راستای رفع محرومیت و همچنین نهادینه کردن عدالت در سطح جامعه است و همه ما وظیفه داریم که به این نهاد مقدس کمک کنیم.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت ایام هفته منابع طبیعی و سالروز تاسیس بنیاد شهید و امورایثارگران گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال انتظار می رود که خانواده ها نظارت و کنترل بیشتری بر رفتار و کارهای فرزندان خود داشته باشند تا شاهد کاهش حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال باشیم.

امام جمعه سنندج در پایان اظهار داشت: دین مبین اسلام مخالف شادی و جشن نیست ولی باید توجه داشت که کارهای چهارشنبه آخر سال هیچ جایگاهی در فرهنگ اسلامی ما ندارد و همه وارداتی هستند و به همین دلیل باید مراقبت و مواظبت بیشتری در این روز از سوی خانواده ها اعمال شود.