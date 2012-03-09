سالانه 350 هزار اصله نهال مرکبات در مازندران تولید می شود

یحیی ابطالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار دشات: سالانه حدود 350 هزار اصله نهال سالم مرکبات در مازندران تولید می شود.

وی افزود: باغداران علاقه مند می توانند این نوع نهال های مرکبات شامل انواع انشو، پرتقال رقم تامسون ناول، نارنگی، گریپ فروت، لیمو را تهیه کنند.

ابطالی اظهار داشت: استفاده از نهال های عاری از ویروس تریستیزا می تواند مصرف سموم کشاورزی را تا حد قابل توجهی در باغ های مرکبات کاهش دهد.

وی درپایان با اشاره به اینکه در مازندران بیش از 112 هزار هکتار باغ مرکبات وجود دارد، به بازسازی و احیا باغ های مرکبات تأکید کرد.

مازندران قطب تولید مرکبات کشور است.