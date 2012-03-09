ظرفیت توزیع CNG ایران به مرز 50 میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر یکهزار و 836 جایگاه CNG در استان‌های مختلف کشور طراحی، نصب و راه اندازی شده است که پیش بینی می شود تعداد جایگاه‌های عرضه گاز به خودروهای دوگانه سوز کشور تا پایان اسفند ماه به مرز دو هزار باب افزایش یابد.

در شرایط فعلی با ساخت این تعداد جایگاه به طور متوسط روزانه حدود 17 تا 18 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در جایگاه‌های CNG توزیع می شود که با این تعداد مجاری عرضه روزانه حدود 18 تا 20 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی می شود.



با ساخت جایگاه‌های CNG ظرفیت توزیع ساعتی سوخت به خودروهای گازسوز کشور هم افزایش یافته است به طوریکه هم اکنون در هر ساعت ظرفیتی برای عرضه حدود دو میلیون نرمال متر مکعب گاز طبیعی به خودروها فراهم شده است.

بر این اساس در صورت تکمیل ظرفیت تولید و عرضه امکان توزیع روزانه تا مرز 50 میلیون متر مکعب گاز معادل تولید دو فاز پارس جنوبی به خودروهای دوگانه سوز در سراسر کشور وجود دارد.

با توجه به برنامه ریزی دولت برای توسعه سهم CNG در سبد سوخت خودروهای کشور تا پایان سال آینده امکان افزایش تعداد کل جایگاه‌های CNG کشور تا مرز دو هزار و 550 باب وجود دارد و به منظور افزایش تعداد جایگاهها باید تنها با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شود.



در شرایط فعلی همزمان با افزایش تعداد جایگاه‌های تک منظوره و دو منظوره CNG، افزایش تعداد نازل‌های عرضه گاز طبیعی فشرده هم یکی از سیاست‌های وزارت نفت به منظور افزایش ظرفیت سوخت رسانی و کاهش تراکم پیش روی مجاری عرضه است.



هم اکنون حدود 10 هزار و 656 نازل CNG در سطح جایگاهها فعال است ضمن آنکه با احتساب تولید و تبدیل خودروهای گانه سوز در دو بخش تبدیل کارگاهی و تولید کارخانه‌ای بیش از سه میلیون دستگاه خودروی گازسوز در سراسر کشور وجود دارد.



در حال حاضر با سرمایه گذاری حدود سه میلیارد دلاری دولت و بخش خصوصی سهم 25 درصدی CNG به عنوان حامل انرژی جایگزین بنزین در سبد سوخت خودروها تکمیل شده است.



با این وجود، هنوز تراکم و صف های طولانی در پیش روی جایگاه‌های سی.ان.جی به ویژه در کلان شهرها منجر به افزایش زمان سوخت گیری خودروهای دوگانه سوز شده است.