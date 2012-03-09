آتش سوزی در رشت پنج ایستگاه آتش نشانی را به محل حادثه کشاند

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اتصالی در سامانه سیم کشی ساختمانی را بلوار امام خمینی ( ره) کوچه عاشوری به آتش کشید، افزود: این حادثه ظهر امروز از طریق تلفن سه رقمی 125 به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی رشت اعلام شد.
وی اظهارداشت: بلافاصله 17 دستگاه خودروی اطفائیه از پنج ایستگاه آتش نشانی به همراه 41 نفر نیرو با توجه به ترافیک سنگین منتهی به محل حادثه، در مدت پنج دقیقه خود را به محل مزبور رسانده و از دو جهت نسبت به مهار و اطفای حریق اقدام کردند.
مدیرعامل آتش نشانی درخصوص این حادثه گفت: این حریق به علت اتصالی در سیستم سیم کشی برق از ناحیه ترانس لامپ فلورسنت ابتدای ورودی منزل مسکونی ایجاد شد که با سرعت عمل آتش نشانان در مدت زمان 9 دقیقه مهار و پس از یک ساعت و 47 دقیقه اطفا شد.
وی همچنین سرعت عمل آتش نشانان و اطلاع رسانی به موقع شهروندان را در عدم سرایت آتش به منازل همجوار، با توجه به قدمت و یکپارچه بودن سقف آنان بسیار موثر عنوان کرد.
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