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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

رفیعی:

آتش سوزی در رشت پنج ایستگاه آتش نشانی را به محل حادثه کشاند

آتش سوزی در رشت پنج ایستگاه آتش نشانی را به محل حادثه کشاند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت گفت: آتش سوزی در این شهر پنج ایستگاه آتش نشانی و 17 دستگاه خودروی اطفائیه را به محل حادثه کشاند.

محمد علی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اتصالی در سامانه سیم کشی ساختمانی را  بلوار امام خمینی ( ره) کوچه عاشوری به آتش کشید، افزود: این حادثه ظهر امروز از طریق تلفن سه رقمی 125 به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی رشت اعلام شد.

وی اظهارداشت: بلافاصله 17 دستگاه خودروی اطفائیه از پنج ایستگاه آتش نشانی به همراه 41 نفر نیرو با توجه به ترافیک سنگین منتهی به محل حادثه، در مدت پنج دقیقه خود را به محل مزبور رسانده و از دو جهت نسبت به مهار و اطفای حریق اقدام کردند.

مدیرعامل آتش نشانی درخصوص این حادثه گفت: این حریق به علت اتصالی در سیستم سیم کشی برق از ناحیه ترانس لامپ فلورسنت ابتدای ورودی منزل مسکونی ایجاد شد که با سرعت عمل آتش نشانان در مدت زمان 9 دقیقه مهار و پس از یک ساعت و 47 دقیقه اطفا شد.

وی همچنین سرعت عمل آتش نشانان و اطلاع رسانی به موقع شهروندان را در عدم سرایت آتش به منازل همجوار، با توجه به قدمت و یکپارچه بودن سقف آنان بسیار موثر عنوان کرد.

کد مطلب 1555617

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