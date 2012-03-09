شرکت در انتخابات اثبات پایبندی مردم به نظام اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نماز جمعه یزد اظهار داشت: مردم با شرکت خود در انتخابات با وجود توطئه های دشمنان نشان دادند که به شخص و فرد رای نداده اند بلکه رای آنها به نظام اسلامی، ولایت و انقلاب است.

وی افزود: در 22 بهمن نیز دشمنان با تبلیغات گسترده خود از مردم خواستند که در راهپیمایی شرکت نکنند اما با وجود حضور گسترده مردم، باز هم به کار خود ادامه دادند و تلاش کردند مانع حضور مردم در انتخابات 12 اسفند شوند.

ناصری تاکید کرد: این حضور گسترده، بر طبل رسوایی دشمنان کوبید و تمام هزینه هایی که برای شکست نظام اسلامی کرده بودند، بر باد رفت.

وی عنوان کرد: حرکت و حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و پس از آن در انتخابات 12 اسفند، سیلی محکمی بر گوش دشمنان بود.

خطیب جمعه یزد با قدردانی از حضور مردم به ویژه مردم فهیم یزد در این انتخابات بیان داشت: مردم رسالت خود را انجام دادند و اکنون نوبت نمایندگان منتخب در مجلس است که خاضعانه خادم مردم باشند.

وی تاکید کرد: منتخبان مردم باید احساس مسئولیت کنند و برای دین و کشور و مردمشان به طور جدی کار کنند.

ناصری همچنین با اشاره به 22 اسفند، سالروز تاسیس بنیاد شهید به فرمان امام خمینی (ره)، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را گرامی داشت و بر رسیدگی به خانواده های آنها تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز عنوان کرد: مسجد ملا اسماعیل به عنوان میعادگاه نمازجعمه نیاز به تطهیر و تعمیر و پاگیزگی دارد و لازم است مردم به میدان بیایند و برای نوسازی و پاکیزگی این مسجد بزرگ و تاریخی بسیج شوند.