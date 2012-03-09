مسئولان شهریار به تکریم خانواده شهدا اهمیت دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس جوهری در حاشیه بازدید از خانواده معظم شهیدان محمد مقصودی و حسین روحانی واقع در روستای یبارک و قجرآباد، اظهار داشت: در جامعه امروز باید تلاش کنیم تا فرهنگ ایثار و شهادت در میان جوانان و نوجوانان نهادینه شود و نسل امروز و آینده کشورمان با ارزشها وآرمانهای دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند.

وی افزود: تا کنون اقدامات مطلوبی از سوی سازمان ها و ادارات شهرستان شهریار در این راستا صورت گرفته است و همچنین مقرر شده که وصیت نامه شهدا در اختیار جوانان و نوجوانان قرار گیرد.

این مسئول با تاکید بر تکریم خانواده شهدا و حفظ شان و منزلت آنها در جامعه،عنوان کرد: مسئولان اهتمام ویژه به این مهم داشته و در آینده نیز طبق برنامه هفتگی، در روزهای پنج شنبه هرهفته از خانواده معظم شهدا با حضور مسئولان شهرستان بازدید به عمل خواهد آمد.

در این بازدید شهردار وحیدیه، فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه، رئیس بنیاد شهید، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه و رئیس اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستان، فرماندار شهریار را همراهی کردند و از ایثار و فداکاری این شهیدان و خانواده شان تقدیر به عمل آوردند.



1300 کارت خرید به دانش آموزان بی بضاعت اهدا شد

رئیس شورای شهر صفادشت گفت: در آستانه عید نوروز به منظور کمک به دانش آموزان بی بضاعت، شورای شهر مبلغ 40میلیون تومان را در بین هزار و 300 دانش آموز توزیع کرد.

محمدرضا پیری افزود: این کمک هزینه ها در قالب کارت خرید 30 هزار تومانی میان دانش آموزان نیازمند صفادشت توزیع شد.

پیری عنوان کرد: این کارتهای کمک هزینه به گونه ای است که افراد می توانند اقلام مورد نیاز خود اعم از پوشاک، آجیل، شیرینی ودیگر مایحتاج را با آن تهیه کنند.

12 اسفندماه حماسه ای دیگر در تاریخ ایران اسلامی

امام جمعه بخش بوستان گفت: مردم قدرشناس ایران اسلامی روز 12 اسفند حماسه جاودانه از خود خلق کردند و این حماسه حاوی پیام مهمی بود.

حجت الاسلام احمد محسن زاده اظهار داشت: به رغم همه شیطنتهای دشمنان این نظام ، مردم آگاه ایران اسلامی در روز 12 اسفند ماه به بصیرت دهی مقام معظم رهبری به یک حضور دشمن شکن اتحاد خود را در راستای دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی ایران به رخ دشمنان کشدند.

به گفته وی شهروندان شهرستانهای بهارستان و ربا ط کریم نیزدر روز 12 اسفند با حضور آگاهانه خود وفاداری خود را به این نظام و مولای خود نشان دادند و تصریح کرد: میانگین 65.5 درصد حضور مردم نشانگر طرفداری محکم مردم از ولایت فقیه بوده است و این از ارزش بالایی برخوردار است.



