مبارزه پرندگان خشمگین در فضا/ آزمایش یک فضانورد در جاذبه صفر

به گزارش خبرنگار مهر، سه سال از زمانی که شرکت Rovio Entertainment بازی پرطرفدار پرندگان خشمگین را وارد بازار کرد می گذرد. در این مدت میلیونها علاقه مند بازیهای رایانه ای برپایه قوانین فیزیک مبارزه میان پرندگان عصبانی این بازی و خوکهای سبز رنگ را تجربه کرده اند.

جدیدترین نسخه این بازی که "پرندگان خشمگین در فضا" نام دارد به تازگی وارد بازار شده است. از اینرو، ناسا تصمیم گرفته است تا با همکاری این شرکت فنلاندی و استفاده از این بازی بسیار موفق، به مردم درباره قوانین فیزیک در فضا و اکتشافات فضایی آموزش دهد.

به همین منظور، "دان پتیت"، مهندس پرواز ناسا که درحال حاضر ساکن ایستگاه فضایی بین المللی است در فیلمی که در یوتیوب، "تلویزیون ناسا" و پروفایل شخصی خود منتشر کرده است با استفاده از پرندگان خشمگین در فضا توضیح داد که فیزیک در شرایط جاذبه صفر چگونه عمل می کند.

پتیت به ویژه نشان می دهد که مسیر پرتاب گلوله (پرتاب پرنده خشمگین) در ایستگاه فضایی چگونه است.

در شروع این فیلم، دان پتیت می گوید: سلام من دان پتیت فضانورد ساکن ایستگاه فضایی بین المللی هستم. ایستگاه فضایی بین المللی در فاصله 250 مایلی از زمین قرار دارد

این فضانورد ساکن ISS ادامه می دهد: ایستگاه فضایی بین المللی، جایی بسیار جدی است که ما در آن آزمایشات علمی و مهندسی بسیار جدی را انجام می دهیم

در این آزمایش به کمک پرندگان خشمگین به شما نشان می دهیم که قوانین فیزیک در فضا چگونه عمل می کنند

ما در اینجا یک پرنده خشمگین داریم و بنابراین به یک خوک نیاز داریم که با یک بادکنک می توان آن را درست کرد

حالا این بادکنک را نقاشی می کنیم. البته نقاشی من چندان خوب نیست

و در اینجا چند تخم مرغ پرندگان خشمگین را داریم که خوکها آنها را می دزدند. اما از من نپرسید که این تخم مرغها را چگونه به ایستگاه فضایی آورده ام!

حالا پرنده خشمگین به روی کش پرتاب گر می گذاریم و پرتاب می کنیم

این آزمایش می تواند به ما نشان دهد که مسیر حرکت گلوله (پرنده خشمگین) در شرایط میکرو جاذبه در فضا چگونه است

از این آزمایش می فهمیم که چگونه با محاسبه مسیر پرتاب و قوانین فیزیک می توان یک فضانورد را از زمین با استفاده از فضاپیما به ایستگاه فضایی رساند

و در پایان... خوک پرندگان خشمگین در شرایط بدون جاذبه ...