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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

امام جمعه نیشابور:

دنیا مجذوب پیشرفتهای ایران است

دنیا مجذوب پیشرفتهای ایران است

نیشابور - خبرگزاری مهر: امام جمعه نیشابور با اشاره به اینکه دنیا مجذوب پیشرفتهای ایران اسلامی شده است گفت: ایران بزرگترین اختراعات را در جهان ارائه می‌کند و این افتخار بزرگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالجواد غرویان در خطبه های این هفته نمازجمعه نیشابور به انتخابات مجلس اشاره کرد و افزود: حضور مردم در انتخابات 12 اسفند یک حماسه بزرگ را در کشور رقم زد.

وی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سلایق مختلف به کشور خدمت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: به لطف خداوند در این مدت، فعالیت مجلس شورای اسلامی رو به تکامل بوده است.

خطیب جمعه نیشابور با اشاره به حضور افراد جدید در کنار افراد قدیمی در مجلس شورای اسلامی، گفت: وجود این افراد در کنار هم سبب تکامل مجلس می‌شود.

غرویان یادآور شد: گاهی افراد تازه‌ای که به مجلس رفته‌اند، برنامه‌هایی ارائه می‌دهند که به مراتب از برنامه‌های نمایندگان با سابقه بهتر است.

کد مطلب 1555623

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